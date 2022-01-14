На 10-16 тыс. грн: Резников издал приказ об увеличении зарплат военным летчикам

Соответствующий приказ подписал министр обороны Алексей Резников, передает пресс-служба ведомства.



Повышение начисляется с 1 января 2022 года.

"Развитие военной авиации и ПВО – это один из наших приоритетов. Боевая авиация – это в первую очередь люди. Нам удалось на 2,5 млрд грн увеличить бюджет Минобороны. И эти средства будут направлены на первый этап повышения денежного довольствия для ряда категорий военных "Мы уже повысили выплаты для практикующих медиков. Пилоты в ВСУ с 1 января так же будут получать конкурентные выплаты. Готовя системную реформу денежного обеспечения, мы продолжаем работать над пошаговым повышением выплат в пределах тех привлекаемых ресурсов. До конца января будут еще решения в этой сфере" - сказал Резников.

Всего в течение года на увеличение выплат летчикам будет направлено 251 млн грн. В среднем выплаты возрастут на 10 – 16 тыс. грн.