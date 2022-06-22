На 1 выстрел украинской артиллерии приходится 6 и более враждебных, - Минобороны
Российские захватчики в несколько раз превосходят ВСУ по имеющемуся количеству вооружения и боеприпасов
Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник."Несмотря на огромные потери в личном составе и технике, кафиры сейчас превалируют украинских защитников в вооружении и пытаются победить исключительно количеством. На отдельных направлениях на 1 выстрел украинской артиллерии приходится 6 и более выстрелов противника. При этом эффективность действий российских пехотных подразделений остается низкой, особенно в условиях городской застройки", – отметил Мотузяник.
Он также подчеркнул, что враг не прекращает интенсивный огонь по позициям сил обороны вдоль всей линии столкновения в Донецкой и Луганской областях. А самой горячей точкой фронта назвал Северодонецк.
- Напомним, украинский благотворительный фонд впервые получил разрешение покупать за границей товары военного назначения – в приоритете летального оружия.
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