На 1 выстрел украинской артиллерии приходится 6 и более враждебных, - Минобороны

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"Несмотря на огромные потери в личном составе и технике, кафиры сейчас превалируют украинских защитников в вооружении и пытаются победить исключительно количеством. На отдельных направлениях на 1 выстрел украинской артиллерии приходится 6 и более выстрелов противника. При этом эффективность действий российских пехотных подразделений остается низкой, особенно в условиях городской застройки", – отметил Мотузяник.

Он также подчеркнул, что враг не прекращает интенсивный огонь по позициям сил обороны вдоль всей линии столкновения в Донецкой и Луганской областях. А самой горячей точкой фронта назвал Северодонецк.

Напомним, украинский благотворительный фонд впервые получил разрешение покупать за границей товары военного назначения – в приоритете летального оружия.

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