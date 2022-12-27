Об этом в эфире Эспрессо заявил руководитель военно-гражданской администрации Авдеевки Виталий Барабаш.

"Взять две недели назад - обстрелы по городу ночью происходили хаотические, неприцельные, чтобы куда ударить. По позициям военных - лупили без разбора. Бывало, что ночью не было 10 минут, чтобы было тихо. Сейчас - неделя или чуть больше, пожалуй, и погода свою роль играет, по позициям единичны хаотические прилеты. Они в большинстве своем неприцельны", - отметил он.

По его словам. есть понимание, что когда был боекомплект, они стреляли на все сто.

"Сейчас такого нет. При общении с командирами, они тоже говорят, что с БК не все так просто у россиян. Разница в количестве более-менее сравнивается. Она еще не друг к другу. В начале на один наш снаряд прилетало и 40, и 50 снарядов, потом было на 1 снаряд – 10, 7 российских. Сейчас мы видим, что на один наш – 1,5-2 летит. Динамика, на наш взгляд, очень положительная", - подытожил Барабаш.