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Главная война с Россией На 1 сентября в оккупированном Луганске школьников будут убеждать, что они "малоросы", а украинский язык "изобрёл" Грушевский

На 1 сентября в оккупированном Луганске школьников будут убеждать, что они "малоросы", а украинский язык "изобрёл" Грушевский

28 августа, 2022 воскресенье
14:13
война с Россией

Оккупанты в ОРЛО подготовили псевдоисторическую методичку к 1 сентября под названием "Структурный план урока на тему "Моя история", с которой планируется начало обучения школьников на временно оккупированных территориях Луганщины в новом учебном году

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины в telegram.

Предложенный "план" - это традиционный сборник псевдоисторических фактов, практически дословно повторяющий пропагандистские выступления российских телевизионных идеологов: Украину создал Ленин, украинского языка не существует, все украинские герои - преступники, Украина должна быть уничтожена.

Большинство цитат из упомянутого документа противоречат не только историческим фактам, но и здравому смыслу.

"Запад, чувствующий себя мировой геополитической периферией, стремится подорвать единство и стабильность "Серцевинной Земли" – России, более 80% ее граждан принадлежат к одному триединому народу – это россияне (великороссы), украинцы (малоросы) и белорусы, – восточные словяне, наследники Древней Руси, крещенной в Херсонесе князем Владимиром".

На самом деле, крещение Руси состоялось в Киеве. В Херсонесе крестили самого Владимира.

"Возникли центры ранней российской государственности: северный – в Старой Ладоге и будущем Новгороде, а впоследствии и южный – в будущем Киеве".

Однако оба российских города младше Киева.

"Грушевский начал конструировать вращающийся вокруг Галиции украинский исторический миф и издавать на украинском языке газету для каждого выпуска которой изобретал несколько новых "украинских" слов".

"Большевики решили создать свою Украину, но на коммунистический лад. Так возникла "Украина имени Владимира Ильича Ленина"... Украинский язык навязывался людям насильно".

Это неправда. Советская власть продолжала политику русской империи и целенаправленно сужала использование украинского языка.

  • 15 августа стало известно, что в Белгороде госслужащим обещают двойной оклад в рублях и надбавки в гривнях – за работу на временно оккупированных территориях Украины.
  • 26 августа украинская разведка сообщила, что на временно оккупированной территории Луганщины рашисты объявили о начале "общей мобилизации" в армию.

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