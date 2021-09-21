"Н *** и Украину. 5 лет ада": сестра Сенцова обматерила страну и "пакует чемоданы" домой
Двоюродная сестра режиссера и бывшего политзаключенного РФ Олега Сенцова Наталья Каплан обматерила Украину, назвала страну "худшей для эмиграции" и сообщила, что "пакует чемоданы"
Такой пост она разместила на своей странице в Facebook .
"Н *** и Украину. Кажется, это худшая страна для эмиграции. Не приезжают сюда. 5 лет ада. А я рада, что пакую чемоданы и возвращаюсь домой", - написала Каплан.
Так, постом собралось несколько сотен комментариев. Одни пользователи интересовались причиной такого поступка женщины. Другие - хотели "счастливого пути" и скорейшего возвращения в Россию.
Некоторые же предположили, что, возможно, страницу двоюродной сестры Сенцова в соцсети сломали. Однако в комментариях она подчеркнула, что это не так.
"Меня не сломали. Но я здесь буквально умираю. Я не могу здесь жить. И пусть это будет для украинцев доказательством, что ни брать", - написала Каплан.
Позже она сообщила, что от нее отписываются люди.
"Если вы подписались на меня ради Сенцова, отписывайтесь уже, в общем-то он вышел", - отметила Каплан.
Также она добавила, что "не продастся" Путину, потому что он для нее "враг куда дольше, чем для Украины".
- Напомним, время пребывания Сенцова в тюрьме РФ Каплан выступила в защиту брата, участвовала в акциях с требованием его освобождения.
- Отметим, что до 2019 года она была гражданкой России, а затем указом президента Украины получила украинское гражданство.
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