"Н *** и Украину. 5 лет ада": сестра Сенцова обматерила страну и "пакует чемоданы" домой

Такой пост она разместила на своей странице в Facebook .

"Н *** и Украину. Кажется, это худшая страна для эмиграции. Не приезжают сюда. 5 лет ада. А я рада, что пакую чемоданы и возвращаюсь домой", - написала Каплан.





Так, постом собралось несколько сотен комментариев. Одни пользователи интересовались причиной такого поступка женщины. Другие - хотели "счастливого пути" и скорейшего возвращения в Россию.

Некоторые же предположили, что, возможно, страницу двоюродной сестры Сенцова в соцсети сломали. Однако в комментариях она подчеркнула, что это не так.

"Меня не сломали. Но я здесь буквально умираю. Я не могу здесь жить. И пусть это будет для украинцев доказательством, что ни брать", - написала Каплан.





Позже она сообщила, что от нее отписываются люди.

"Если вы подписались на меня ради Сенцова, отписывайтесь уже, в общем-то он вышел", - отметила Каплан.

Также она добавила, что "не продастся" Путину, потому что он для нее "враг куда дольше, чем для Украины".