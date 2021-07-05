МЗ зарегистрировало в Украине вакцину Janssen
Министерство охраны здоровья (МОЗ) зарегистрировало в Украине COVID-вакцину Janssen производства Johnson & Johnson для экстренного применения
Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.
Согласно сообщению, МЗ зарегистрировало в Украине вакцину Janssen производства Johnson & Johnson против COVID-19 для экстренного медицинского применения.
В пресс-службе объяснили, что Janssen является векторной вакциной, содержащей обезврежен аденовирус человека, в который вмонтирован ДНК, кодирующего шиповидный белок вируса SARS-CoV-2. Вакцина требует температуры хранения от +2 до +8 С. Для полной иммунизации достаточно одной дозы.
По информации Минздрава, вакцина разрешена к экстренному применения Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Разрешение на ее использование также дали США, Великобритания, Европейский Союз, Швейцария, Канада и другие страны.
В пресс-службе напомнили, что в Украину завезли 500 доз вакцины Janssen с соблюдением порядка ввоза незарегистрированных лекарственных средств для вакцинации работников частной компании, которая оплатила ее стоимость, организовала доставку и обеспечила соблюдение температурного режима. Отмечается, что сотрудники компании работают на Аляске в сфере рыболовства и имели вакцинироваться сертифицированной в США вакциной для того, чтобы их пустили в страну.
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