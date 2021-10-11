МЗ зафиксировал рекордное количество вызовов "скорой" в сутки

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.

"10 октября количество обращений по номеру 103 достигло рекордных показателей - более 44 000 вызовов в сутки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на этот же период пришлось наибольшее за всю историю количество выездов бригад экстренной медицинской помощи и в соответствии госпитализаций пациентов.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что такая волна вызовов в первую очередь связана с новой волной COVID-19.

Он пояснил, что основаниями, в частности, для вызова "скорой" являются:

боль в грудной клетке,

одышка в покое или любые признаки дыхательной недостаточности,

сатурация менее 92%,

нарушение сознания,

другие признаки, которые угрожают жизни и свидетельствуют о критическом состоянии.

В Минздраве говорят, что высокая температура тела (более 38 °) не является самой по себе основанием для выезда бригады экстренной медицинской помощи или госпитализации.

Однако, если вместе с температурой есть любой из вышеуказанных симптомов, следует вызвать "скорую".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb