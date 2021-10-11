МЗ зафиксировал рекордное количество вызовов "скорой" в сутки
Министерство здравоохранения зафиксировало за 10 октября рекордное количество вызовов скорой помощи в Украине
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
"10 октября количество обращений по номеру 103 достигло рекордных показателей - более 44 000 вызовов в сутки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на этот же период пришлось наибольшее за всю историю количество выездов бригад экстренной медицинской помощи и в соответствии госпитализаций пациентов.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что такая волна вызовов в первую очередь связана с новой волной COVID-19.
Он пояснил, что основаниями, в частности, для вызова "скорой" являются:
- боль в грудной клетке,
- одышка в покое или любые признаки дыхательной недостаточности,
- сатурация менее 92%,
- нарушение сознания,
- другие признаки, которые угрожают жизни и свидетельствуют о критическом состоянии.
В Минздраве говорят, что высокая температура тела (более 38 °) не является самой по себе основанием для выезда бригады экстренной медицинской помощи или госпитализации.
Однако, если вместе с температурой есть любой из вышеуказанных симптомов, следует вызвать "скорую".
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