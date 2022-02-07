МЗ: суточное количество COVID-больных вырастет до 60 тыс. в течение двух недель
Минздрав прогнозирует рост числа больных коронавирусом до 60 тыс. в сутки в течение двух недель и его снижение с седьмой недели 2022 года
Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.
"В соответствии с нашими прогнозами в ближайшие две недели эта цифра (количество случаев, - ред.) может еще возрасти до 60 тыс. в сутки", - сообщил он.
По словам Виктора Ляшко, в других странах с начала увеличения количества заболевших до пика проходило около месяца, а в Украине показатель инфицирования коронавирусом увеличивается четыре недели подряд.
"На следующей, пятой неделе также ожидается рост количества случаев коронавируса, а уже с седьмой недели 2022 года заболеваемость, вероятно, начнет стабилизироваться и снижаться", - добавил министр.
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