МЗ разрывает контракт на поставку COVID-вакцин из Индии
Украинская сторона разорвет контракт с Serum Institute India (SII) на поставку COVID-вакцин из Индии
Компания должна была поставить в Украину 1,5 млн доз препарата CoviShield и 10 млн Novavax, но свои обязательства производитель выполнил не полностью. Об этом на встрече с журналистами в субботу, 28 августа 2021, рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Еспресо.TV .
По словам Ляшко, индийский завод Serum Institute не выполнил своих обязательств по контрактам. С 12 млн доз он поставил только 500 тысяч доз.
"Вакцина от Novavax еще не зарегистрирована нигде в мире. Мы понимаем, что после внутренней регистрации пройдет еще время, то есть до конца года он (препарат - ред.) может еще не получит преквалификацию ВОЗ. На него не смогут выдать международное свидетельство о вакцинации. Даже если привезут, очень мало людей захотят вакцинироваться этим препаратом ", - приводит слова чиновника РБК-Украина .
Читайте также: В Украине полностью привиты от коронавируса менее 10% населения
Он уточнил, что сейчас компания Crown Agents, которая была посредником между Украиной и Индией, ведет переговоры о разрыве контракта.
Как отметил министр, из госбюджета была предоплата за 2 млн доз Novavax, которую по контракту вернут Украине.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.82
Покупка 26.82Продажа 27.06
-
EUR
Покупка 31.44Продажа 31.86
- Актуальное
- Важное