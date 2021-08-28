МЗ разрывает контракт на поставку COVID-вакцин из Индии

Компания должна была поставить в Украину 1,5 млн доз препарата CoviShield и 10 млн Novavax, но свои обязательства производитель выполнил не полностью. Об этом на встрече с журналистами в субботу, 28 августа 2021, рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Еспресо.TV .



По словам Ляшко, индийский завод Serum Institute не выполнил своих обязательств по контрактам. С 12 млн доз он поставил только 500 тысяч доз.

"Вакцина от Novavax еще не зарегистрирована нигде в мире. Мы понимаем, что после внутренней регистрации пройдет еще время, то есть до конца года он (препарат - ред.) может еще не получит преквалификацию ВОЗ. На него не смогут выдать международное свидетельство о вакцинации. Даже если привезут, очень мало людей захотят вакцинироваться этим препаратом ", - приводит слова чиновника РБК-Украина .



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Он уточнил, что сейчас компания Crown Agents, которая была посредником между Украиной и Индией, ведет переговоры о разрыве контракта.



Как отметил министр, из госбюджета была предоплата за 2 млн доз Novavax, которую по контракту вернут Украине.

