МЗ позволил прививать COVID-вакциной Pfizer детей с 12 лет, но только в некоторых случаях

Об этом пресс-служба Министерства здравоохранения сообщила в Facebook.



"Учитывая имеющиеся научные исследования, рекомендации ВОЗ и соответствующие изменения в инструкции вакцины Comirnaty / Pfizer-BioNTech, этот препарат разрешено использовать детям старше 12 лет в Украине", - говорится в сообщении.



В то же время отмечается, что получить вакцину Pfizer ребенок старше 12 лет может только в нескольких случаях.



В частности, вакцинировать ребенка можно, если он имеет высокие риски тяжелого течения и развития осложнений после болезни COVID-19 из-за сопутствующих болезней и не имеет противопоказаний к вакцинации. Также дети могут получить прививку, если они с целью объединения семьи выезжают за границу в страны, где требуется сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 или международное свидетельство о вакцинации.



Вакцинацию смогут получить также дети, которые выезжают на учебу за границу, являются участниками международных спортивных соревнований или других мероприятий в странах, где для пересечения границы требуют сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 или международное свидетельство о вакцинации.



Также вакцинация разрешена для детей от 12 лет, получивших первую дозу вакцины Pfizer / BioNTech в другой стране и имеющих документы в подтверждение этого.



В пресс-службе отметили, что для получения прививки родители детей 12-15 лет или сами дети в возрасте 16-17 лет должны обратиться к педиатру или семейному врачу.

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