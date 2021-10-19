МЗ поручил повысить уровень вакцинации до 1,5 млн на неделю
Министерство здравоохранения установило целевой показатель вакцинации от COVID-19 на уровне 1,5 млн прививок на неделю
Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.
"По поручению премьер-министра Украины для регионов страны установлено выполнения целевых показателей по охвату вакцинацией против COVID-19 на уровне 1,5 млн прививок в неделю", - говорится в сообщении.
Отмечается, что министр здравоохранения Виктор Ляшко уже подписал соответствующее поручение и направил его к исполнению.
"Каждая область соответствии со своими возможностями получила определенное количество прививок, которую вполне может выполнить. Все поставленные цели реальные, утверждены и отдельные регионы, например Полтавские и Херсонская, уже доказали способность достичь поставленных правительством уровней охвата вакцинацией", - цитирует пресс служба слова Ляшко.
В пресс-службе отметили, что высокий суточный рекорд прививок от COVID-19, который был установлен в последнее время, составляет 193 тыс.
По данным Минздрава, с вхождением в "красный" уровень эпидемиологической опасности Херсонская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская и Одесская области вышли в лидеры прививок первой дозой в сутки. Количество прививок в этих областях выросла вдвое.
Министр также отметил, что главная задача для местных властей - увеличить количество центров вакцинации и сделать график их работы максимально удобным для населения.
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