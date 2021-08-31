МЗ отсрочит на месяц полный переход на электронные больничные

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства здравоохранения Роман Борщ в комментарии Суспильному.

"Сейчас более двух тысяч учреждений могут формировать электронные больничные. Предусмотрен полный переход с 1 сентября, но ввиду того, что есть отдельные ведомственные больницы - те, что в глубинках, которым нужно немного больше времени, - сейчас юстуется (готовится, - ред.) приказ, который продолжит этот переходный период до октября ", - подчеркнул он.

То есть сейчас уже можно оформлять больничные в электронном формате, но некоторое время медучреждения еще смогут выдавать и бумажные листки нетрудоспособности.

Причины в Минздраве пообещали прокомментировать позже.

По словам Борща, уже в более 2 тыс. медучреждений могут "выдавать" электронные справки. Из трех тысяч заведений, которые могут определять нетрудоспособность, цифровой системой овладели более двух тысяч.

Ранее заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер заявил, что к сентябрю все медицинские учреждения Украины будут использовать только электронные больничные листы .

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