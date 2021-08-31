МЗ отсрочит на месяц полный переход на электронные больничные
Министерство здравоохранения подготовило приказ о переносе даты полного перехода с бумажных на электронные больничные с 1 сентября на 1 октября
Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства здравоохранения Роман Борщ в комментарии Суспильному.
"Сейчас более двух тысяч учреждений могут формировать электронные больничные. Предусмотрен полный переход с 1 сентября, но ввиду того, что есть отдельные ведомственные больницы - те, что в глубинках, которым нужно немного больше времени, - сейчас юстуется (готовится, - ред.) приказ, который продолжит этот переходный период до октября ", - подчеркнул он.
То есть сейчас уже можно оформлять больничные в электронном формате, но некоторое время медучреждения еще смогут выдавать и бумажные листки нетрудоспособности.
Причины в Минздраве пообещали прокомментировать позже.
По словам Борща, уже в более 2 тыс. медучреждений могут "выдавать" электронные справки. Из трех тысяч заведений, которые могут определять нетрудоспособность, цифровой системой овладели более двух тысяч.
- Ранее заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер заявил, что к сентябрю все медицинские учреждения Украины будут использовать только электронные больничные листы .
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