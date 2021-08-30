МЗ опубликовало рекомендации по проведению праздника первого звонка
Министерство здравоохранения подготовило рекомендации школам по безопасному проведению праздника первого звонка
Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.
"Торжества и линейки в честь 1 сентября для учебных заведений не являются обязательными. Решение проводить праздничные мероприятия или нет остается за администрацией школы", - говорится в сообщении.
Рекомендации, если предполагается линейка:
- Локация: под открытым небом.
- Старайтесь не смешивать детей разных классов.
- Избегайте толпы.
- Социальная дистация - 1,5 метра.
- Воздержитесь от организации мероприятий и приглашение коллективов, которые не работают в школе.
- Максимально сократите время проведения мероприятия.
- Празднование в каждом классе отдельно.
- Церемония под открытым небом.
- День знаний в интерактивной форме.
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