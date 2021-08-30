МЗ опубликовало рекомендации по проведению праздника первого звонка

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.



"Торжества и линейки в честь 1 сентября для учебных заведений не являются обязательными. Решение проводить праздничные мероприятия или нет остается за администрацией школы", - говорится в сообщении.



Рекомендации, если предполагается линейка:

Локация: под открытым небом.

Старайтесь не смешивать детей разных классов.

Избегайте толпы.

Социальная дистация - 1,5 метра.

Воздержитесь от организации мероприятий и приглашение коллективов, которые не работают в школе.

Максимально сократите время проведения мероприятия.

Празднование в каждом классе отдельно.

Церемония под открытым небом.

День знаний в интерактивной форме.

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Советы по формату, который не предусматривает скопления детей: