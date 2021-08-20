МЗ объявил конкурс для школ с вакцинированными работниками: среди призов - компьютерная техника и гарнитура
Министерство здравоохранения объявило конкурс для школ, которые вакцинировали более 80% своих работников
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Согласно сообщению, школы, в которых привиты 80% работников, могут отправиться на конкурс "Вакцинированные и открытые" и выиграть компьютеры, гарнитуры и роутеры для оборудования заведений.
Так, МЗ разыграет три суперприза: набор из десяти компьютеров, десяти гарнитур и десяти роутеров для каждой школы-победительницы. Также будут разыгрываться 15 мини-призов: наборы из десяти гарнитур и роутера для каждой школы-победительницы.
Кроме того, отметили в пресс-службе, участники конкурса получат сертификаты об участии, а также гарантированные призы и публикацию о конкурсе в социальных сетях.
Отмечается, что зарегистрировать школу может любой ее представитель до 29 сентября 2021 года включительно. Результаты будут известны в День учителя - 3 октября 2021 года.
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