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МЗ объяснил, в каких случаях вакцинируют детей от 12 лет

27 августа, 2021 пятница
16:41
Общество вакцина

В Украине разрешена вакцинация от коронавируса детей, старше 12 лет

Об этом сообщает Минздрав.

Детям 12-17 лет можно делать прививки только вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech, если ребенок:

  • имеет высокий риск тяжелого течения и развития осложнений от COVID-19 из-за сопутствующих болезни, в частности онкопатологии, и не имеет противопоказаний к вакцинации
  • переезжает жить в страну, где для пересечения границы необходим документ о вакцинации
  • выезжает на обучение в страну, где для пересечения границы или для обучения необходим документ о вакцинации
  • является участником международных мероприятий в стране, где для пересечения границы или для участия необходим документ о вакцинации
  • приехала из другой страны, где получила первую дозу Comirnaty / Pfizer

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