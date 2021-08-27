МЗ объяснил, в каких случаях вакцинируют детей от 12 лет
В Украине разрешена вакцинация от коронавируса детей, старше 12 лет
Об этом сообщает Минздрав.
Детям 12-17 лет можно делать прививки только вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech, если ребенок:
- имеет высокий риск тяжелого течения и развития осложнений от COVID-19 из-за сопутствующих болезни, в частности онкопатологии, и не имеет противопоказаний к вакцинации
- переезжает жить в страну, где для пересечения границы необходим документ о вакцинации
- выезжает на обучение в страну, где для пересечения границы или для обучения необходим документ о вакцинации
- является участником международных мероприятий в стране, где для пересечения границы или для участия необходим документ о вакцинации
- приехала из другой страны, где получила первую дозу Comirnaty / Pfizer
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