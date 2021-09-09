МЗ обновило стандарты медпомощи пациентам с коронавирусом: кого обязали делать экспресс-тесты
Министерство здравоохранения Украины расширило перечень лиц, подлежащих тестированию на коронавирус. Вакцинированные от коронавируса отныне не подлежат самоизоляции после контакта с зараженным коронавирусом
Об этом передает пресс-служба МОЗ.
"8 сентября внесены изменения в приказ Минздрава от 28.03.2020 № 722 "Организация оказания медицинской помощи больным коронавирусной болезни (COVID-19) ", - говорится в сообщении.
Экспресс-тестирование на коронавирус будут проводить лицам, которые:
- являются медицинскими работниками, оказывающих медицинскую помощь и / или ухаживают за пациентами, больными COVID-19;
- являются работниками лабораторий, работающих с образцами из дыхательных путей, полученными от пациентов с COVID-19;
- являются работниками патологоанатомических, судебно-медицинских бюро, отделений, принимающих участие во вскрытии тела, в том числе взятии образцов;
- есть другими медицинскими и фармацевтическими работниками;
- являются пациентами, нуждающихся в плановой госпитализации, и не имеют признаков тяжелого острого респираторного синдрома и / или других острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ)
- являются социальными работниками;
- являются работниками Национальной полиции Украины, Службы безопасности Президента Украины, Управления государственной охраны и другие лица, которые контактируют с Президентом Украины;
- являются работниками Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины; работниками Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей;
- является призывниками, военнослужащими;
- являются работниками учреждений закрытого типа;
- пересекают контрольные пункт въезда-выезда
- должны быть протестированы в ходе расследования вспышки заболеваемости.
В случае, если нет возможности провести экспресс-тестирование, то человек с первых пяти категорий в списке тестировать методом ПЦР.
Отныне, врач, оказывающий медицинскую помощь в амбулаторных условиях, должен информировать центр контроля и профилактики заболеваний Минздрав по административно-территориальной принадлежности о результате лечения и / или прекращения самоизоляции лиц, подлежащих определению подтвержденного случая COVID-19, не позднее чем через 1 день с даты, когда он станет известным. Ранее у врачей на это три дня.
Контактные лица, получившие полный курс вакцинации, а также те, кто перенес COVID-19 в течение последних 6 месяцев (с документальным подтверждением), при отсутствии симптомов могут не самоизолироваться.
Если же симптомы COVID-19 появляются, лицо должно пройти обследование на определение антигена SARS-CoV-2 с использованием быстрых тестов и / или теста на определение антигена SARS-CoV-2 методом ИФА (а в случае невозможности - методом ПЦР) и самоизолироваться до получения результата обследования. Если он положительный, в отношении лица принимаются все меры как к таковой, которая имеет COVID-19.
Контактные лица, независимо от того есть у них симптомы нет ли, должны пройти тестирование на 5-7 день после контакта и находиться на самоизоляции. Прекратить самоизоляцию можно при получении отрицательного результата теста.
- За сутки 8 сентября в Украине зафиксировано 3663 новые подтвержденные случаи COVID-19 (из них детей - 342, медработников - 63).
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