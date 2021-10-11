МЗ начало внеплановые проверки школьных столовых
Министерство Здравоохранения 11 октября начало внезапные проверки работников школьных пищеблоков на носительство золотого стафилококка
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Согласно сообщению, обнаруженные во время внезапных проверок носители инфекции будут отстранены от работы на время лечения и до полного выздоровления.
По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, в этом учебном году в учебных заведениях уже было зафиксировано резонансные вспышки кишечных инфекций, которые произошли из-за нарушения санитарно-гигиенических и противоэпидемических норм - работники столовых, которые готовили пищу, были заражены золотистым стафилококком.
"Мы рассмотрели оба случая и решили ввести дополнительный контроль, поэтому начали внезапные проверки на носительство, в частности, золотистого стафилококка у работников пищеблоков общеобразовательных учебных заведений. Это позволит нам увидеть реальную картину происходящего с безопасностью в системе школьного питания", - цитирует пресс-служба слова Ляшко.
Министр отметил, что внезапные проверки помогут выяснить, происходят на самом деле медицинские осмотры, которые должны проходить работники пищеблоков, или это просто формальность.
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