МЗ: Лица без гражданства и иностранцы могут сделать прививку против COVID-19 в Украине

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

Так, лица без гражданства и иностранцы могут записаться на прививку в ближайший пункт прививки или центр вакцинации онлайн или по их контактным телефонам.

"Право на бесплатные прививки имеют иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают в Украине, и лица, признанные беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите", - говорится в сообщении.

Отмечается, для иностранцев и лиц без гражданства, которые временно находятся на территории Украины, медицинские услуги должны покрываться за счет собственных средств, средств добровольного медицинского страхования или других источников, не запрещенных законодательством. Сама вакцина от COVID-19 является бесплатной.

Иностранцев и лица без гражданства, которые временно находятся в Украине, в подтверждение первой прививки получают справку 063 / о "Карте профилактических прививок".

Все иностранцы и лица без гражданства, которые прививали двумя дозами противоковидной вакцины в Украину, могут получить Международное свидетельство о вакцинации от COVID-19.

"Они могут получить его у врача, который проводил прививки, или, если они подписали декларацию по семейным врачом, то этот документ можно получить в него", - говорится в сообщении.



Напомним, украинцам для внутреннего использования будут выдавать "зеленый" и "желтый" сертификаты вакцинации от COVID-19.

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