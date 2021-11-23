МЗ: Более 10 млн украинцев получили по две дозы COVID-вакцины
По состоянию на 23 ноября в Украине более 10 млн. человек прошли полный курс вакцинации от коронавируса
Об этом сообщают в Минздраве .
"Более 10 млн украинцев завершили иммунизацию от COVID-19", – говорится в сообщении.
За сутки 22 ноября прививки получили 270 258 человек, из которых 79 207 получили первую дозу вакцины, а 191 051 - вторую.
С начала вакцинальной кампании было привито 22 939 693 украинцев. Одну дозу имеют 12 914 333 человека, еще 10 025 360 сделали две прививки.
В Минздраве отметили, что 88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе - не вакцинированы и не имели никакой прививки от коронавируса.
- Напомним, за минувшие сутки в Украине диагностировали более 12 тыс. случаев COVID-19, умерли 720 человек.
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