МЗ: Более 10 млн украинцев получили по две дозы COVID-вакцины

Об этом сообщают в Минздраве .



"Более 10 млн украинцев завершили иммунизацию от COVID-19", – говорится в сообщении.



За сутки 22 ноября прививки получили 270 258 человек, из которых 79 207 получили первую дозу вакцины, а 191 051 - вторую.



С начала вакцинальной кампании было привито 22 939 693 украинцев. Одну дозу имеют 12 914 333 человека, еще 10 025 360 сделали две прививки.



В Минздраве отметили, что 88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе - не вакцинированы и не имели никакой прививки от коронавируса.

Напомним, за минувшие сутки в Украине диагностировали более 12 тыс. случаев COVID-19, умерли 720 человек.

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