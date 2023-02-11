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OPINION

"Мызамирство" роспропагандистов - попытка остановить поставки оружия для ВСУ

Ольга Лень
11 февраля, 2023 суббота
16:07
Мнение

Российская пропаганда натурально одержима вопросами поставки оружия Украине. Всеми силами пытается противодействовать ее получению

РФ поднимает волну "мызамирства", чтобы остановить поставки оружия в Украину. Все полезные идиоты еще со времен СССР мобилизованы. Есть и новая агентура.

Помните Арманда Хаммера, ставшего миллионером на продаже советских полезных ископаемых и предметов искусства. Так вот РФ, похоже, нашла себе Илона Маска, который, возможно, надеется стать миллиардером, продвигая интересы РФ. Кроме его участия в распространении русских фейков, есть и очень своевременное для российского наступления практическое действие. Компания SpaceX ограничила дронам ВСУ доступ к Starlink. Президент SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что Starlink, предоставивший украинским военным широкополосную связь для защиты от россиян, "никогда не предназначался для использования как оружие", и компания "никогда не хотела, чтобы они использовали его с целью наступления". Если Маск не поддерживает украинское наступление, то оно поддерживает российское — среднего не существует.

Российская пропаганда натурально одержима вопросами поставки оружия Украине. Всеми силами пытаются противодействовать ее получению

Российская пропаганда натурально одержима вопросами поставки оружия Украине. Всеми силами пытаются противодействовать ее получению. В связи с этим россияне проводят информационные операции сразу по нескольким направлениям.

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Во-первых, и сами российские пропагандисты, и их агенты влияния развернули очень большую активность по продуцированию всевозможных фейков в нужных для РФ направлениях.

Всегда найдется куча полезных идиотов, которые готовы взывать о пацифизме и разоружении. Только эти пацифисты почему-то разоружаются, как правило, призывают жертву нападения, а не агрессора.

Во-вторых, российские пропагандисты одновременно угрожают миру ядерным оружием и развертывают борьбу за мир в западных странах. Здесь всегда найдется куча полезных идиотов, которые готовы взывать о пацифизме и разоружении. Только эти пацифисты почему-то разоружаются, как правило, призывают жертву нападения, а не агрессора. Последнее заседание Совета Безопасности ООН, которое созвала РФ, как раз является красноречивым примером. Россияне его созвали именно для того, чтобы уговаривать не поставлять оружие Украине. И нашелся полезный идиот, чтобы рассказать о разоружении. Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс.

Ничего нового. РФ пытается использовать те же рычаги и практически тех же людей, которых использовал в схожих случаях Советский Союз. В СССР этот трюк называли идеологическим разоружением противника.

В-третьих, это вытекает из выступления Уотерса в ООН, РФ пытается организовать переговоры, чтобы добиться прекращения огня и фиксации текущей линии фронта.

Специально для Еспрессо.

Об авторе. Ольга Лень, журналистка.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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