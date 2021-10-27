МЮ выдвинул главному тренеру Сульшеру ультиматум
Норвежец Уле-Гуннар Сульшер будет уволен с должности главного тренера "Манчестер Юнайтед" в случае неудачи в трех следующих матчах английского клуба
Об этом сообщает The Telegraph .
Источники издания утверждают, что замена Сульшера в должности главного тренера МЮ неизбежна. Однако, если результаты команды продолжат ухудшаться и дальше, норвежца уволят немедленно.
Определяющими станут три следующих матча - с "Тоттенгэмом" и "Манчестер Сити" в чемпионате Англии и итальянской "Аталантой" в Лиге чемпионов.
Отмечается, что "Манчестер Юнайтед" уже начал искать замену норвежцу, а задержка с его увольнением связана с желанием потратить больше времени на переговоры с кандидатами на должность нового главного тренера.
- Напомним, 24 октября в 9 туре чемпионата Англии по футболу"Манчестер Юнайтед" уступил на своем поле "Ливерпулю" со счетом 0:5.
- 26 октября сообщалось, что новым главным тренером "Манчестер Юнайтед" может стать итальянец Антонио Конте .
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