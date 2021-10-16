МЮ с Роналду проиграл "Лестеру" в безумной перестрелке в АПЛ
В 8-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Юнайтед" уступил в гостях "Лестеру" - 2:4
Об этом сообщает Еспресо.TV.
МЮ вперед на 19-й минуте вывел Мейсон Гринвуд. На 32-й минуте полузащитник "Лестера" Юри Тилеманс сравнял счет.
На 78-й минуте Чаглар Союнчу впервые вывел хозяев вперед. Однако уже через 4 минуты Маркус Рашфорд восстановил равновесие.
"Лестер" на 83-й минуте вновь повел в счете благодаря голу Джейми Варди. В компенсированное арбитром время Патсон Дака установил окончательный счет.
Португальский форвард Криштиану Роналду сыграл за "Манчестер Юнайтед" весь матч и результативными действиями не отметился.
"Лестер" победил МЮ 4:2, набрал 11 очков и вышел на 11-ю позицию. "Манчестер Юнайтед" имеет 14 пунктов и идет пятым.
Чемпионат Англии
8-й тур
16 октября
"Лестер" - "Манчестер Юнайтед" 4:2
Голы: Тилеманс, 31 Союнчу, 78, Варди, 83, Дака, 90 + 1 - Гринвуд, 19 Рашфорд, 82
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