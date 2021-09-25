МЮ с Роналду проиграл "Астон Вилле" и потерпел первое поражение в АПЛ
В 6-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Юнайтед" проиграл на своем поле "Астон Вилле"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Манчестер Юнайтед" пропустил в домашнем матче от "Астон Виллы" на 88-й минуте, когда забил Кортни Хаус. МЮ мог спастись от поражения в компенсированное арбитром время, но Бруну Фернандеш не реализовал пенальти.
Португальский форвард Криштиану Роналду сыграл за манчестерцев весь матч, "Юнайтед" потерпел первое после его перехода поражение в чемпионате Англии.
МЮ с 13 очками опустился на четвертую позицию. Также по 13 пунктов имеют "Челси", "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", у которого есть матч в запасе.
"Астон Вилла" с 10 баллами - седьмая.
Чемпионат Англии
6-й тур
25 сентября
"Манчестер Юнайтед" - "Астон Вилла" 0:1
Гол: Хаус, 88
На 90+3 минуте Фернандеш не реализовал пенальти (МЮ)
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Напомним, 14 сентября в матче 1-го тура Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" проиграл "Янг Бойз" - 1:2.
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