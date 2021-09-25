МЮ с Роналду проиграл "Астон Вилле" и потерпел первое поражение в АПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Манчестер Юнайтед" пропустил в домашнем матче от "Астон Виллы" на 88-й минуте, когда забил Кортни Хаус. МЮ мог спастись от поражения в компенсированное арбитром время, но Бруну Фернандеш не реализовал пенальти.

Португальский форвард Криштиану Роналду сыграл за манчестерцев весь матч, "Юнайтед" потерпел первое после его перехода поражение в чемпионате Англии.

МЮ с 13 очками опустился на четвертую позицию. Также по 13 пунктов имеют "Челси", "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", у которого есть матч в запасе.

"Астон Вилла" с 10 баллами - седьмая.

Чемпионат Англии

6-й тур

25 сентября

"Манчестер Юнайтед" - "Астон Вилла" 0:1

Гол: Хаус, 88

На 90+3 минуте Фернандеш не реализовал пенальти (МЮ)

Напомним, 14 сентября в матче 1-го тура Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" проиграл "Янг Бойз" - 1:2.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb