МЮ разорвет контракт с Роналду и оштрафует его на 1 млн фунтов из-за скандального интервью, - Metro
"Манчестер Юнайтед" разорвет контракт с португальцем Криштиану Роналду и оштрафует футболиста на 1 млн фунтов из-за обвинений в адрес тренера и руководства клуба
Об этом сообщает Metro .
По данным британского издания, МЮ намерен оштрафовать Роналду по меньшей мере на 1 млн фунтов за интервью The Sun. В нем португалец заявил, что не уважает главного тренера "Манчестер Юнайтед" Эрика тен Гага. Также он обвинил руководство клуба в желании избавиться от себя и констатировал, что команда со времени отставки с должности тренера Алекса Фергюсона в 2013 году деградирует.
В Metro считают, что после подобных заявлений МЮ разорвет контракт с Роналду в зимнее трансферное окно.
Пока клуб отказался комментировать высказывания португальца.
Известно, что в октябре Роналду уже был оштрафован на двухнедельную зарплату, отказавшись выйти на замену в матче чемпионата Англии против "Тоттенхэма".
- 14 ноября Криштиану Роналду заявил, что не уважает Эрика тен Гага и обвинил руководство клуба в травле.
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