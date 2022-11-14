Об этом сообщает Metro .

По данным британского издания, МЮ намерен оштрафовать Роналду по меньшей мере на 1 млн фунтов за интервью The Sun. В нем португалец заявил, что не уважает главного тренера "Манчестер Юнайтед" Эрика тен Гага. Также он обвинил руководство клуба в желании избавиться от себя и констатировал, что команда со времени отставки с должности тренера Алекса Фергюсона в 2013 году деградирует.

В Metro считают, что после подобных заявлений МЮ разорвет контракт с Роналду в зимнее трансферное окно.

Пока клуб отказался комментировать высказывания португальца.

Известно, что в октябре Роналду уже был оштрафован на двухнедельную зарплату, отказавшись выйти на замену в матче чемпионата Англии против "Тоттенхэма".

14 ноября Криштиану Роналду заявил, что не уважает Эрика тен Гага и обвинил руководство клуба в травле.

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