МЮ принял неожиданное решение по поводу будущего главного тренера
Английский "Манчестер Юнайтед" решил не увольнять с должности главного тренера норвежца Оле-Гунара Сульшера
Об этом сообщает Sky Sports .
По информации издания, Сульшер сохранит должность главного тренера МЮ,
несмотря на домашнее поражение 0:5 от "Ливерпуля" и седьмую позицию в турнирной таблице в чемпионате Англии.
Источники утверждают, что клуб не контактировал по поводу возможного назначения с итальянским тренером Антонио Конте. "Манчестер Юнайтед" предпочитает не прибегать в разгар сезона к резким шагам и сосредоточиться на исправлении сложного положения команды с Сульшером во главе команды.
- Напомним, 24 октября в 9 туре чемпионата Англии по футболу"Манчестер Юнайтед" уступил на своем поле "Ливерпулю" со счетом 0:5.
- 26 октября сообщалось, что новым главным тренером "Манчестер Юнайтед" может стать итальянец Антонио Конте .
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