МЮ принял неожиданное решение по поводу будущего главного тренера

Об этом сообщает Sky Sports .

По информации издания, Сульшер сохранит должность главного тренера МЮ,

несмотря на домашнее поражение 0:5 от "Ливерпуля" и седьмую позицию в турнирной таблице в чемпионате Англии.

Источники утверждают, что клуб не контактировал по поводу возможного назначения с итальянским тренером Антонио Конте. "Манчестер Юнайтед" предпочитает не прибегать в разгар сезона к резким шагам и сосредоточиться на исправлении сложного положения команды с Сульшером во главе команды.

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