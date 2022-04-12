МЮ отреагировал на поступок Роналду, разбившего телефон подростку с аутизмом

Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, МЮ решил не наказывать Роналду за инцидент, произошедший 9 апреля в Ливерпуле после матча чемпионата Англии с "Эвертоном" (0:1),

Молодой человек попытался сфотографировать Роналду на входе в подтрибунное помещение. Однако португалец выбил у него телефон и разбил его о землю.

"Манчестер Юнайтед" считает достаточными извинения Роналду в Instagram и приглашение подростка на один из матчей команды.

9 апреля Виталий Миколенко сыграл за "Эвертон" в победном матче против "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии.

Криштиану Роналду после поражения от "Эвертона" в чемпионате Англии разбил телефон болельщика .

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