МЮ отреагировал на поступок Роналду, разбившего телефон подростку с аутизмом
"Манчестер Юнайтед" не будет наказывать португальского футболиста Криштиану Роналду, разбившего телефон больному аутизмом 14-летнему мальчику
Об этом сообщает The Sun.
По информации издания, МЮ решил не наказывать Роналду за инцидент, произошедший 9 апреля в Ливерпуле после матча чемпионата Англии с "Эвертоном" (0:1),
Молодой человек попытался сфотографировать Роналду на входе в подтрибунное помещение. Однако португалец выбил у него телефон и разбил его о землю.
"Манчестер Юнайтед" считает достаточными извинения Роналду в Instagram и приглашение подростка на один из матчей команды.
- 9 апреля Виталий Миколенко сыграл за "Эвертон" в победном матче против "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии.
- Криштиану Роналду после поражения от "Эвертона" в чемпионате Англии разбил телефон болельщика .
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