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Главная Спорт МЮ нашел замену тренеру после унизительного поражения от "Ливерпуля"

МЮ нашел замену тренеру после унизительного поражения от "Ливерпуля"

26 октября, 2021 вторник
09:30
Спорт Антонио Конте

Новым главным тренером английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" может стать итальянец Антонио Конте

Об этом сообщил инсайдер Николо Скиря в twitter.

По его информации, главным претендентом на должность тренера "Манчестер Юнайтед", в случае увольнения Оле-Гуннара Сульшера, является Антонио Конте.

Итальянский специалист согласен возглавить команду, однако настаивает, чтобы с ним заключили контракт на три года. Ожидается, что МЮ примет решение о будущем Сульшере уже в ближайшее время.

Норвежский тренер оказался на грани отставки после домашнего поражения "Манчестер Юнайтед" от "Ливерпуля" со счетом 0:5 в чемпионате Англии 24 октября. Сульшер возглавляет МЮ с 2018 года.

Последним местом работы Антонио Конте был "Интер", который в 2021 году привел к победе в чемпионате Италии после перерыва в 11 сезонов. Также Конте тренировал сборную Италии, итальянские "Ареццо", "Бари", "Сиену", "Аталанту", "Ювентус" и английский "Челси".

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