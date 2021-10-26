МЮ нашел замену тренеру после унизительного поражения от "Ливерпуля"
Новым главным тренером английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" может стать итальянец Антонио Конте
Об этом сообщил инсайдер Николо Скиря в twitter.
По его информации, главным претендентом на должность тренера "Манчестер Юнайтед", в случае увольнения Оле-Гуннара Сульшера, является Антонио Конте.
Итальянский специалист согласен возглавить команду, однако настаивает, чтобы с ним заключили контракт на три года. Ожидается, что МЮ примет решение о будущем Сульшере уже в ближайшее время.
Норвежский тренер оказался на грани отставки после домашнего поражения "Манчестер Юнайтед" от "Ливерпуля" со счетом 0:5 в чемпионате Англии 24 октября. Сульшер возглавляет МЮ с 2018 года.
Последним местом работы Антонио Конте был "Интер", который в 2021 году привел к победе в чемпионате Италии после перерыва в 11 сезонов. Также Конте тренировал сборную Италии, итальянские "Ареццо", "Бари", "Сиену", "Аталанту", "Ювентус" и английский "Челси".
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Напомним, 24 октября в 9 туре чемпионата Англии по футболу"Манчестер Юнайтед" уступил на своем поле "Ливерпулю" со счетом 0:5.
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