МЮ наконец объявил о трансфере Роналду и обнародовал ключевое условие контракта
"Манчестер Юнайтед" объявил, что подписал с португальским футболистом Криштиану Роналду контракт на два года с возможностью продления еще сезон
Об этом сообщает официальный сайт МЮ .
Отмечается, что контракт с 36-летним португальцем подписан на два года с возможностью продлить соглашение еще на один сезон.
Роналду сразу после этого объявления заявил, что "Манчестер Юнайтед" - клуб, который всегда занимал особое место в его сердце.
"Я поражен всеми сообщениями, которые я получил с момента объявления о трансфере в пятницу. С нетерпением жду, когда сыграю на " Олд Траффорд " перед полным стадионом и снова увижу всех болельщиков. Я с нетерпением жду возможности присоединиться к команде после международных игр и надеюсь, что у нас впереди очень успешный сезон ", - сказал Роналду, который с 2003 до 2009 года уже выступал за " Манчестер Юнайтед ", из которого перешел в испанский" Реал ". Вместе с МЮ Роналду трижды выигрывал АПЛ, а также впервые победил в Лиге чемпионов.
36-летний португалец с 2018 года играл за "Ювентус". Роналду провел за туринцев 134 матча, забил 101 гол и сделал 22 результативные передачи.
- Напомним, 31 августа "Ювентус" сообщил, что заработал на трансфере Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед" лишь 15 млн евро.
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