МЮ начал переговоры с футболистом, которого Шевченко приглашал в сборную Украины
Защитник "Вулвергемптона" Макс Килман, получивший в 2021 году украинский паспорт, может перейти в "Манчестер Юнайтед"
Об этом сообщает 90.min .
Боссы "Манчестер Юнайтед" провели встречу с главным тренером Ральфом Рангником, на которой обсуждался план усиления команды.
Одним из потенциальных новичков МЮ является Макс Килман, выступающий за "Вулвергемптон". Весной 2021 года тогдашний главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко хотел, чтобы Макс Килман выступал за нашу национальную команду. Несмотря на то, что футболист получил украинское гражданство, ФИФА запретила ему выступать за Украину, поскольку он сыграл 7 официальных матчей за сборную Англии по футзалу, которые тоже проходят под эгидой ФИФА.
Мать 24-летнего Макса Килмана является украинкой и проживает в Киеве.
В нынешнем сезоне Килман заиграл за "Вулвергемптон" 23 матча и забил 1 гол.
-
Напомним, 17 мая 2021 года Макс Килман получил украинский паспорт.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.18
Покупка 28.18Продажа 28.46
-
EUR
Покупка 31.9Продажа 32.33
- Актуальное
- Важное