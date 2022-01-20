МЮ начал переговоры с футболистом, которого Шевченко приглашал в сборную Украины

Об этом сообщает 90.min .

Боссы "Манчестер Юнайтед" провели встречу с главным тренером Ральфом Рангником, на которой обсуждался план усиления команды.

Одним из потенциальных новичков МЮ является Макс Килман, выступающий за "Вулвергемптон". Весной 2021 года тогдашний главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко хотел, чтобы Макс Килман выступал за нашу национальную команду. Несмотря на то, что футболист получил украинское гражданство, ФИФА запретила ему выступать за Украину, поскольку он сыграл 7 официальных матчей за сборную Англии по футзалу, которые тоже проходят под эгидой ФИФА.

Мать 24-летнего Макса Килмана является украинкой и проживает в Киеве.

В нынешнем сезоне Килман заиграл за "Вулвергемптон" 23 матча и забил 1 гол.

Напомним, 17 мая 2021 года Макс Килман получил украинский паспорт.

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