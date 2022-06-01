МЮ лишился своего самого дорогого футболиста

Об этом сообщает официальный сайт МЮ .

Манчестерцы объявили, что Погба покинет клуб, поскольку 30 июня истекает срок действия его контракта. Француз уйдет из МЮ в статусе свободного агента.

Поль Погба находился в системе "Манчестер Юнайтед" с 16 лет и дебютировал за первую команду в 2012 году. В том же году он перешел в итальянский "Ювентус".

МЮ выкупил француза у туринцев в 2016 году за 105 млн евро и сделал его самым дорогим футболистом в истории клуба.

В общей сложности 29-летний Поль Погба сыграл за "Манчестер Юнайтед" 233 матча, забил 39 голов и отдал 51 результативную передачу. Вместе с МЮ француз выиграл всего два титула - Кубок лиги и Лигу Европы в 2017 году.

1 июня валлийский вингер Гарет Бейл объявил , что покидает испанский футбольный клуб "Реал".

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