МЮ лишился своего самого дорогого футболиста
Французский полузащитник Поль Погба покидает английский "Манчестер Юнайтед"
Об этом сообщает официальный сайт МЮ .
Манчестерцы объявили, что Погба покинет клуб, поскольку 30 июня истекает срок действия его контракта. Француз уйдет из МЮ в статусе свободного агента.
Поль Погба находился в системе "Манчестер Юнайтед" с 16 лет и дебютировал за первую команду в 2012 году. В том же году он перешел в итальянский "Ювентус".
МЮ выкупил француза у туринцев в 2016 году за 105 млн евро и сделал его самым дорогим футболистом в истории клуба.
В общей сложности 29-летний Поль Погба сыграл за "Манчестер Юнайтед" 233 матча, забил 39 голов и отдал 51 результативную передачу. Вместе с МЮ француз выиграл всего два титула - Кубок лиги и Лигу Европы в 2017 году.
- 1 июня валлийский вингер Гарет Бейл объявил , что покидает испанский футбольный клуб "Реал".
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