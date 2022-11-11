Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч "Манчестер Юнайтед" - "Астон Вилла", проходивший на "Олд Траффорд", закончился победой хозяев со счетом 4:2. В ворота гостей отличились Антони Марсьяль, Бруно Фернандеш, Маркус Рашфорд и Скотт Мактоминей.

Защитник МЮ Диога Далот запомнился автоголом. Еще один мяч для "Астон Виллы" забил Олли Уоткинс, который на 48-й минуте открыл счет во встрече.

Португалец Криштиану Роналду не попал в заявку на матч. Причины не сообщаются.

Кубок Лиги

1/16 финала

10 ноября

"Манчестер Юнайтед" – "Астон Вилла" 4:2

Голы: Марсьяль, 49, Рашфорд, 67, Фернандеш, 78, Мактоминей, 90+1 – Уоткинс, 48, Далот, 61 (авт.)

21 октября стало известно, что Криштиану Роналду отстранили от тренировок с первой командой "Манчестер Юнайтед".

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Гаг заявил, что вернет Криштиану Роналду в первую команду, если португалец извинится за свое поведение.

После этого Роналду сыграл 4 матча.

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