МЮ без Роналду выбил "Астон Виллу" из Кубка Лиги
В 1/16 финала английского Кубка Лиги "Манчестер Юнайтед" уверенно победил "Астон Виллу"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч "Манчестер Юнайтед" - "Астон Вилла", проходивший на "Олд Траффорд", закончился победой хозяев со счетом 4:2. В ворота гостей отличились Антони Марсьяль, Бруно Фернандеш, Маркус Рашфорд и Скотт Мактоминей.
Защитник МЮ Диога Далот запомнился автоголом. Еще один мяч для "Астон Виллы" забил Олли Уоткинс, который на 48-й минуте открыл счет во встрече.
Португалец Криштиану Роналду не попал в заявку на матч. Причины не сообщаются.
Кубок Лиги
1/16 финала
10 ноября
"Манчестер Юнайтед" – "Астон Вилла" 4:2
Голы: Марсьяль, 49, Рашфорд, 67, Фернандеш, 78, Мактоминей, 90+1 – Уоткинс, 48, Далот, 61 (авт.)
- 21 октября стало известно, что Криштиану Роналду отстранили от тренировок с первой командой "Манчестер Юнайтед".
- Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Гаг заявил, что вернет Криштиану Роналду в первую команду, если португалец извинится за свое поведение.
- После этого Роналду сыграл 4 матча.
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