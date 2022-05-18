Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"18 мая, в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, нас всех переполняют эмоции. Много чувств относительно этого дня. Поскольку мы с самого детства знаем, что это за день и чему и кому он посвящен. С самого детства мы знаем правду, знаем, что на самом деле происходило. Однако вместе с этим в этот день у нас есть возможность увидеть своих побратимов и друзей. Такое сочетание воспоминаний о великой трагедии, которая произошла не когда-то там, а конкретно с твоими родителями, воспринимается очень эмоционально", - пояснил Сеитаблаев.

Сеитаблаев отметил, что огромную надежду на победу Украины дает объединение украинцев и поддержка друзей.

"Поддержка друзей, успехи Вооруженных сил Украины и единение украинцев сейчас самое главное для достижения победы Украины в войне против России. Такие успехи в единении украинцев нужны и для наших земляков во временно оккупированном Крыму. Победы ВСУ и единение украинцев дают надежду людям, которые нас ждут в Крыму. Мысль о том, что мы вернем Крым и людей, очень мотивирует нас и дает надежду на победу. Мы обязательно вернемся в Крым, потому что мы всегда возвращаемся", - добавил Сеитаблаев.

18 мая исполняется 78 лет после начала депортации советским режимом крымских татар из Крыма. Во Львове в честь этой даты состоится артперформанс Open Sky, главной темой которого стала война РФ с Украиной

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