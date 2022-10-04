Продвижение ВСУ на правобережье Херсона

Вооруженные силы Украины реализуют стратегическую и тактическую инициативу сразу на нескольких участках фронта. Боевые действия продолжаются без оперативной паузы. В первую очередь ВСУ активизировали действия на южном направлении на правом берегу Днепра, на Херсонщине. Здесь у нас чрезвычайно динамичное продвижение на десятки километров за эти двое суток.







Напомню, у нас было три зоны активности с использованием наземных подразделений, авиации и артиллерии. Это непосредственно по направлению к Херсону от Николаева, в центральной части этой зоны были Сухой Ставок, Давыдов Брод и северо-западная часть Херсонщины.



Еще вчера мы говорили о применении наших войск на плацдарме рашистов в направлении Золотая Балка, Новоалександровка, Дудчаны. То есть, ВСУ сейчас осуществляют операцию по продвижению вдоль Днепра в направлении Каховской ГЭС, причем крайне активными темпами и при поддержке танков.



Сегодня в сети появилось значительное количество геолоцированных видео от украинских бойцов, которые выкладывают крайне важные истории из освобожденных населенных пунктов в Херсонской области. Это Давыдов Брод, Староселье, Великоалександровка, Новониколаевка. Хотя некоторые из этих населенных пунктов нуждаются в легитимизации от Генштаба, но динамика ясна.



О Давидовом Броде, освобожденном силами тридцать пятой бригады морской пехоты, следует сказать отдельно. Этот населенный пункт долгое время являлся камнем преткновения в наших действиях для сжатия группировки врага с севера на этом плацдарме, на правобережье Днепра. Но сейчас это время для врага уже истекло. Если наступление из Давыдова Брода будет продвигаться и дальше с такими же темпами, то ВСУ смогут расколоть херсонскую группировку армии агрессора пополам. А враг, вероятно, будет откатываться, чтобы установить новую линию обороны для прикрытия Берислава и Новой Каховки, или просто будет бежать вплавь через Днепр, потому что эта мышеловка для врага уже захлопывается.



По поводу ситуации на Херсонщине крайне показательны оценки у рашистских военкоров. В их сообщениях используются термины, что руководство армии России теряет процессы управления войсками. Но интересно, как они объясняют, что у украинцев есть сверхсекретные комплексы радиоэлектронной борьбы, полностью подавившие российскую связь, поэтому российские подразделения не знают, что происходит на поле боя. Среди рашистов также распространяются утверждения, что ВСУ перешли на совершенно новый уровень управления войсками, когда даже отдельные взводы знают все о силах противника и местонахождении врага благодаря мощным разведывательным системам. Конечно, так и есть. Не стоит забывать об активной работе нашей авиации и артиллерии, включая HIMARS.

Сегодня ОК "Юг" традиционно сообщило о выполнении значительного количества огневых задач по враждебным целям как на правобережье, так и на левобережье, включая уничтожение переправ через реку Днепр, которые враг регулярно пытается наводить, чтобы хоть что-то перебрасывать для содержания своих подразделений на правобережье. Все это приближает освобождение Херсона от врагов.

Кстати, есть оптимистичная реакция со стороны Пентагона, где считают, что Украина, похоже, находится на пути к достижению нескольких своих ключевых целей на поле боя и Киев движется к укреплению своих позиций против России накануне зимы. Я думаю, что это верный вывод.

Ситуация на Востоке

Также продолжается наше продвижение и на Востоке, где после освобождения Лимана, а это произошло 1 октября, ВСУ сейчас проводят следующие этапы операции на этом направлении. Там есть движение наших войск с Купянского плацдарма, также есть действия в направлении Сватова с намерением отрезать группировку рашистов, которая пытается удержаться на линии реки Оскол, кроме того, есть движение и на Кременную.







За несколько дней произошло существенное уменьшение оккупированных врагом территорий и видим продвижение наших подразделений. Карта, представленная ресурсом Deep State, хорошо демонстрирует этот прогресс. Deep State является достаточно консервативным информационным ресурсом, соответственно, по некоторым оценкам продвижение гораздо больше. Но, как всегда, мы ожидаем сообщения Генштаба, который так же консервативен в оценках наших побед, и это хорошо.



Следовательно, у врага нет резервов, чтобы усилить линию обороны Сватово — Кременная.

Драки, очереди на границах, ржавые автоматы – мобилизация по-рашистски

В то же время в России происходит мобилизация, которая на самом деле показывает все проблемы российской системы. Мы видели значительное количество видео, на которых и драки призванных в армию, и ржавые автоматы, и очереди на границах, где мобилизованные пытаются бежать из РФ. Среди этих видео есть одно интересное и эпичное, на котором где-то вблизи воинской части в Омске несколько сотен мобилизованных бродят вокруг части в грязном поле и греются алкоголем. Вот такова картина российской мобилизации.