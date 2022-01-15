Мыколенко сыграл первый матч за "Эвертон" в чемпионате Англии
Украинский футболист Виталий Мыколенко провел первый матч за "Эвертон" в чемпионате Англии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Мыколенко вышел на игру с "Норвичем" в стартовом составе "Эвертона" и отыграл весь матч на левом фланге обороны.
Его команда уже к 18-й минуте пропустила дважды. На 16-й минуте в свои ворота забил Майкл Кин. Сразу после этого преимущество "Норвича" увеличил Адам Ида.
"Эвертон" сократил отставание в счете на 60-й минуте усилиями Ришарлисона.
"Эвертон" проиграл "Норвичу" 1:2, но с 19 очками занимает 15-е место. "Норвич" имеет 13 пунктов и идет 19-м.
Чемпионат Англии
22-й тур
15 января
"Норвич" – "Эвертон" 2:1
Голы : Кин, 16 (авт.), Ида, 18 - Ришарлисон, 60
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Напомним, 8 января Виталий Миколенко дебютировал за "Эвертон" и помог ему победить "Халл Сити" в 1/32 финала Кубка Англии.
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