Мыколенко помог "Эвертону" победить "Челси" в битве за выживание в АПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Ливерпуле Мыколенко вышел в стартовом составе "Эвертона" и отыграл весь матч против лондонцев на левом фланге обороны.

Хозяева поля вышли вперед на 47-й минуте, когда забил Ришарлисон.

"Эвертон" победил "Челси" 1:0, набрал 32 очка и остался за четыре тура до финиша соревнований в премьер-лиге в зоне вылета – на 18-й позиции. Конкуренты ливерпульцев в борьбе за выживание "Бернли" и "Лидс" имеют по 34 пункта и располагаются на 16-м и 17-м местах соответственно.

"Челси" с 66 баллами идет третьим.

Чемпионат Англии

35-й тур

1 мая

"Эвертон" – "Челси" 1:0

Гол: Ришарлисон, 47

9 апреля Виталий Мыколенко сыграл за "Эвертон" в победном матче против "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb