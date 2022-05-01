Мыколенко помог "Эвертону" победить "Челси" в битве за выживание в АПЛ
Украинский футболист Виталий Мыколенко сыграл за "Эвертон" в матче чемпионата Англии против "Челси"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Ливерпуле Мыколенко вышел в стартовом составе "Эвертона" и отыграл весь матч против лондонцев на левом фланге обороны.
Хозяева поля вышли вперед на 47-й минуте, когда забил Ришарлисон.
"Эвертон" победил "Челси" 1:0, набрал 32 очка и остался за четыре тура до финиша соревнований в премьер-лиге в зоне вылета – на 18-й позиции. Конкуренты ливерпульцев в борьбе за выживание "Бернли" и "Лидс" имеют по 34 пункта и располагаются на 16-м и 17-м местах соответственно.
"Челси" с 66 баллами идет третьим.
Чемпионат Англии
35-й тур
1 мая
"Эвертон" – "Челси" 1:0
Гол: Ришарлисон, 47
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9 апреля Виталий Мыколенко сыграл за "Эвертон" в победном матче против "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии.
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