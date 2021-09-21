"Мятежники" с Суперлиги одержали победу над УЕФА в суде

Об этом сообщает El Espanol .

Судья Мануэль Руис де Лара вынес постановление, которым обязал УЕФА в течение пяти дней отменить санкции в отношении клубов-основателей Суперлиги - испанских "Барселоны", "Реала" и "Ювентуса".

В своем постановлении судья указывает на то, что УЕФА действует вне своих правовых рамок, поощряя практику, которая ставит под угрозу принцип свободной конкуренции в области профессиональных футбольных соревнований на территории Европейского Союза.

УЕФА дали пять дней, чтобы снять санкции с клубов. В противном случае организации грозят штрафы и направления дела о неповиновении решением судебного органа в прокуратуру.

Суперлига должна была объединить 20 европейских клубов. Большинство из них отказалась от участия в проектах из-за угрозы дисквалификации от УЕФА и протесты национальных лиг.

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