"Мятежники" с Суперлиги одержали победу над УЕФА в суде
Суд в Испании приказал Союзу европейских футбольных ассоциаций отменить санкции в отношении клубов-основателей Суперлиги
Об этом сообщает El Espanol .
Судья Мануэль Руис де Лара вынес постановление, которым обязал УЕФА в течение пяти дней отменить санкции в отношении клубов-основателей Суперлиги - испанских "Барселоны", "Реала" и "Ювентуса".
В своем постановлении судья указывает на то, что УЕФА действует вне своих правовых рамок, поощряя практику, которая ставит под угрозу принцип свободной конкуренции в области профессиональных футбольных соревнований на территории Европейского Союза.
УЕФА дали пять дней, чтобы снять санкции с клубов. В противном случае организации грозят штрафы и направления дела о неповиновении решением судебного органа в прокуратуру.
Суперлига должна была объединить 20 европейских клубов. Большинство из них отказалась от участия в проектах из-за угрозы дисквалификации от УЕФА и протесты национальных лиг.
- 19 апреля, 12 европейских клубов объявили о создании футбольной Суперлиги.
- Однако, уже 21 апреля организаторы Суперлиги объявили о временной приостановке проекта .
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