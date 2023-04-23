Мятежники из спецназа Судана освободили из заключения бывшего президента, - СМИ
В столице Судана Хартуме в воскресенье, 23 апреля 2023 года, Силы быстрого реагирования (RSF) атаковали тюрьму "Копер", где содержали экспрезидента Омара аль-Башира и его сторонников
Политик воспользовался этим и скрылся в неизвестном направлении, сообщает Sudan Post.
По словам очевидцев, вооруженные представители RSF ворвались в тюрьму и освободили тысячи заключенных. Среди них было несколько чиновников режима аль-Башира, которых удерживали по обвинениям в коррупции и захвате власти в 1989 году.
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Катарский телевизионный канал Al Araby утверждает, что Омар аль-Башир скрылся из тюрьмы.
"Свергнутый президент Судана Омар аль-Башир скрылся из тюрьмы "Копер" к северу от Хартума в сопровождении большого количества заключенных", - сообщает твиттер Al Araby.
Справка
Омар Хассан Ахмед аль-Башир – бывший президент Судана.
Руководил страной в течение 20 лет (1989–2009).
Международный уголовный суд признал аль-Башира виновным в геноциде в регионе Дарфур.
- Столкновения между RSF и регулярной армией продолжаются в Судане с 15 апреля. В тот день в Хартуме армия оцепила одну из баз военизированных сил скорой поддержки (RSF) страны, после чего в городе началась стрельба. Как утверждают военные, таким образом они решили остановить мятежников.
- При этом RSF вооружает приближенная к Владимиру Путину российская ЧВК "Вагнер".
- По состоянию на 19 апреля в Судане во время столкновений между армией страны и военизированной группировкой Сил скорой поддержки (RSF) погибло 270 человек, 2600 получили ранения.
- Соединенные Штаты Америки, а вслед за ними и другие ведущие страны мира, занимаются эвакуацией своих дипломатов и граждан из Судана.
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