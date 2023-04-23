Политик воспользовался этим и скрылся в неизвестном направлении, сообщает Sudan Post.

По словам очевидцев, вооруженные представители RSF ворвались в тюрьму и освободили тысячи заключенных. Среди них было несколько чиновников режима аль-Башира, которых удерживали по обвинениям в коррупции и захвате власти в 1989 году.

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Катарский телевизионный канал Al Araby утверждает, что Омар аль-Башир скрылся из тюрьмы.

"Свергнутый президент Судана Омар аль-Башир скрылся из тюрьмы "Копер" к северу от Хартума в сопровождении большого количества заключенных", - сообщает твиттер Al Araby.

Справка

Омар Хассан Ахмед аль-Башир – бывший президент Судана.

Руководил страной в течение 20 лет (1989–2009).

Международный уголовный суд признал аль-Башира виновным в геноциде в регионе Дарфур.