Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Я хочу обратить внимание, что это мероприятие в исполнении "оркестрантов" Пригожина тщательно спланировано. Ведь посмотрите на качество подготовки боевого обеспечения движения колонн вагнеровцев, они имеют системы противовоздушной обороны, также системы разного тактического уровня. По меньшей мере зенитно-пушечный комплекс "Панцирь - С" "Есть в колоннах под флагом Вагнера. Очевидно, что Пригожину некуда отступать, потому что он потерял индульгенции от Путина. Хотя мы размышляем с учетом публичной информации, а что происходит за кулисами - не знаем", - заметил военный эксперт.

Владислав Селезнев отметил мнение одного из экспертов о том, что, возможно, Путин пытается абсорбировать недовольный элитарный клуб РФ, поэтому Пригожин выступает таким маркером, на который ориентируются все недовольные представители элит. Соответственно, таким образом Путин может их выявить и ликвидировать.

"Однако действительно ли готов Путин при таких условиях идти на потери? Потому что россияне теряют не только боевые вертолеты, но и уже нефтеперерабатывающий завод в Воронеже. Продолжаются достаточно серьезные столкновения. Пригожин не уступает, в его плену находятся по меньшей мере два высокопоставленных чиновника российской армии, замминистра обороны РФ генерал Евкуров и заместитель начальника генерального штаба Алексеенко.То есть действия Пригожина скоординированы, заранее спланированы и всесторонне обеспечены. Его рассказы, что вагнеровцы не имеют снарядов, оказываются не совсем соответствующими действительности. Они используют имеющиеся у них ресурсы, чтобы действовать максимально рационально и очень болезненно для российской регулярной армии, которая уже не в первый раз показывает неспособность оперативно реагировать на вызовы", - прокомментировал Селезнев.