Мятеж в исполнении "оркестрантов" Пригожина тщательно спланирован, - военный эксперт Селезнев
Владислав Селезнев, военный эксперт, спикер Генерального штаба ВСУ (2014-2017), считает, что действия Пригожина скоординированы, заранее спланированы и всесторонне обеспечены
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Я хочу обратить внимание, что это мероприятие в исполнении "оркестрантов" Пригожина тщательно спланировано. Ведь посмотрите на качество подготовки боевого обеспечения движения колонн вагнеровцев, они имеют системы противовоздушной обороны, также системы разного тактического уровня. По меньшей мере зенитно-пушечный комплекс "Панцирь - С" "Есть в колоннах под флагом Вагнера. Очевидно, что Пригожину некуда отступать, потому что он потерял индульгенции от Путина. Хотя мы размышляем с учетом публичной информации, а что происходит за кулисами - не знаем", - заметил военный эксперт.
Владислав Селезнев отметил мнение одного из экспертов о том, что, возможно, Путин пытается абсорбировать недовольный элитарный клуб РФ, поэтому Пригожин выступает таким маркером, на который ориентируются все недовольные представители элит. Соответственно, таким образом Путин может их выявить и ликвидировать.
"Однако действительно ли готов Путин при таких условиях идти на потери? Потому что россияне теряют не только боевые вертолеты, но и уже нефтеперерабатывающий завод в Воронеже. Продолжаются достаточно серьезные столкновения. Пригожин не уступает, в его плену находятся по меньшей мере два высокопоставленных чиновника российской армии, замминистра обороны РФ генерал Евкуров и заместитель начальника генерального штаба Алексеенко.То есть действия Пригожина скоординированы, заранее спланированы и всесторонне обеспечены. Его рассказы, что вагнеровцы не имеют снарядов, оказываются не совсем соответствующими действительности. Они используют имеющиеся у них ресурсы, чтобы действовать максимально рационально и очень болезненно для российской регулярной армии, которая уже не в первый раз показывает неспособность оперативно реагировать на вызовы", - прокомментировал Селезнев.
- 23 июня российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Вождь вагнеровцев Евгений Пригожин заявил, что 25 тыс. наемников идут разбираться с Сергеем Шойгу. Подробнее о ходе событий читайте по ссылке .
- 24 июня Путин приказал вооруженным силам РФ нейтрализовать организаторов вооруженного мятежа
- Би-би-си сообщила, что вагнеровцы взяли под контроль Воронеж
- Текстовый онлайн событий : Вагнеровцы оцепили штаб Южного военного округа РФ в Ростове-на-Дону и двигаются колоннами на Москву. Шойгу отвечает ударами авиации.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.61
Покупка 36.61Продажа 37.38
-
EUR
Покупка 40.18Продажа 41.13
- Актуальное
- Важное