Мятеж Пригожина ударил по акциям российских компаний, - росСМИ
Акции крупнейших российских компаний упали на фоне заявлений главаря частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина о перевороте в РФ
Об этом сообщает российские СМИ.
Акции многих российских компаний вечером 23 июня зафиксировали первое падение на бирже.
"Призывы главы ЧВК "Вагнер" к государственному перевороту ударили по фондовому рынку РФ. Индекс Московской биржи снизился на 2,02 процента", – пишут российские СМИ.
Кроме этого, акции "Сбербанка" упали на 2,05%, "Роснефти" – на 1,6%, "Газпрома" – на 1,41%, а "Лукойла" – на 2,08%.
Акции ряда российских публичных компаний в целом потеряли в цене от 1% до 6%.
- В пятницу, 23 июня, российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин заявил, что 25 тыс. наемников идут разбираться с Сергеем Шойгу. Подробнее о ходе событий читайте по ссылке .
- Британская разведка считает , что в развязке мятежа Пригожина против военного руководства РФ решающим станет то, останутся ли лояльными Кремлю российские силовики, особенно Росгвардия.
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