Мятеж Пригожина ударил по акциям российских компаний, - росСМИ

Об этом сообщает российские СМИ.

Акции многих российских компаний вечером 23 июня зафиксировали первое падение на бирже.

"Призывы главы ЧВК "Вагнер" к государственному перевороту ударили по фондовому рынку РФ. Индекс Московской биржи снизился на 2,02 процента", – пишут российские СМИ.

Кроме этого, акции "Сбербанка" упали на 2,05%, "Роснефти" – на 1,6%, "Газпрома" – на 1,41%, а "Лукойла" – на 2,08%.

Акции ряда российских публичных компаний в целом потеряли в цене от 1% до 6%.