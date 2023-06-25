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Эксклюзив

Мятеж Пригожина против Путина – четко спланированная акция российских спецслужб, – военный эксперт Снегирев

25 июня, 2023 воскресенье
10:59
Война с Россией

Военный эксперт Дмитрий Снегирев убежден, что последние события в России являются четко спланированной акцией российских спецслужб

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"К сожалению, никакого деструктива в России не произошло. Все, что происходило на России, в последние дни является контролируемой российскими спецслужбами акцией. Пригожин выполнял несколько миссий возложенных на него. Самое главное, он перевел ПИК Вагнера под полный контроль российского минобороны, сделав один из самых боеспособных подразделений оккупационных войск частью регулярной армии.То есть НПК Вагнера потеряла самостоятельность в принятии решений в момент планирования операций", - пояснил Снегирев.

Эксперт подчеркнул, что Пригожин никогда не являлся самостоятельным игроком в российской политике.

"Пригожин является продуктом российских спецслужб. Он человек, являющийся частью ближайшего окружения Путина. За ним стоят Кириенко и другие должностные лица. Поэтому говорить о какой-то самостоятельности Пригожина не приходилось и не приходится", - добавил он.

  • В пятницу, 23 июня, российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ПИК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин заявил, что 25 тыс. наемников идут разбираться с Сергеем Шойгу. Подробнее о ходе событий читайте по ссылке .
  • Вечером в субботу, 24 июня 2023 года, приближенный к администрации самопровозглашенного президента Республики Беларусь ТГ-канал "Пул первого" обнародовал текст от пресс-службы Александра Лукашенко о том, что Пригожин согласился остановить движение колонн на Москву.
Владимир Путин
ФСБ
Вагнергейт
Евгений Пригожин
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