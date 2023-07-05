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OPINION

"Мятеж" Пригожина не повлиял на события на фронте, но изменил расклад сил внутри РФ

Дмитрий Снегирев
5 июля, 2023 среда
12:07
Мнение

Путину важно было испугать российское общество возможностью смуты, кровавых бунтов, раздирающих Россию в клочья

На днях начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в комментарии "Украинской правде" отметил, что ЧВК "Вагнер" больше не будет участвовать в боевых действиях на территории Украины. "А это самое эффективное подразделение РФ, которое умело добиваться успеха любой ценой", — отметил Буданов.

По мнению Буданова, украинская сторона получила компрометацию российского руководства. В очередной раз разрушен миф о непоколебимости российского режима. Кроме того, нанесены потери военно-космическим силам РФ.

Однако, по моему мнению, речь не идет о компрометации российского руководства. Напротив, так называемый "марш справедливости" Пригожин был использован Путиным для усиления своих позиций и возможной ликвидации оппозиции в среде российских военных.

Об этом свидетельствует ряд факторов.

Во-первых, подписание Путиным после "мятежа" указа о возможности задержания на 30 суток любого гражданина РФ за нарушение режима КТО и военного положения. Репрессии внутри РФ будут усиливаться и набирать новые обороты. Без суда и следствия теперь могут задержать кого угодно.

Во-вторых, после "мятежа" речь идет о резком усилении роли Росгвардии, выполняющей исключительно жандармские, полицейские функции. Подразделения Росгвардии предназначены для борьбы с внутренними протестами. Мы помним их абсолютную небоеспособность во время деоккупации Харьковской области, когда ВСУ фактически их разорвали. Пока же глава Росгвардии Золотов заявляет о передаче его ведомству тяжелого вооружения.

Следующее, "марш справедливости" использовали для ликвидации всех частных военных компаний на территории РФ. Стоит отметить, что "частные армии" были у госкорпораций "Ростех", "Роскосмос", "Газпром" и не только. Все они действовали вне юридического поля РФ.

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Примечательно, что в день т.н. "мятежа" Путин подписал указ о возможности заключения контрактов с минобороны лиц, осужденных за определенные преступления. То есть – зэков. Если раньше такой спецконтингент вербовал Пригожин и его ЧВК, то теперь монополия на это принадлежит исключительно государству. Своим указом Путин фактически дает старт очередной волне скрытой мобилизации.

Отследить реальное количество зэков, заключающих контракты с минобороны, будет невозможно. А учитывая, что в РФ официально около полумиллиона заключенных, не исключено, что немалый процент этого спецконтингента в скором времени окажется на фронте.

И в заключение. Путину важно было испугать российское общество возможностью смуты, кровавых бунтов, раздирающих Россию в клочья. Тезис, что есть реальная угроза гражданской войны, активно продвигался роспропагандой, разгонялся официальными лицами. Второй тезис, который муссируется 24 июня и после – чтобы избежать смуты, гражданской войны, общество должно объединиться вокруг "лидера нации" - Путина.

Обращаю внимание, что "мятеж" неслучайно совпал с развитием наступательных действий ВСУ.

Согласно договоренностям с Лукашенко, последний дает возможность вагнеровцам легализоваться на территории Беларуси. Сразу в информационном поле подниматься волна на тему возможного повторного наступления агрессора с территории Беларуси на Киев. Делается это ради того, чтобы заставить оттянуть оперативные резервы ВСУ из районов возможного контрнаступления и наступления – на прикрытие километровой украинско-белорусской границы. То есть, растянуть наши силы и средства. Не позволить сосредоточить резерв в нужном месте.

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К счастью, командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев успокоил страсти, четко заявив, что угрозы наступления с севера на этот момент нет. Но панические настроения, в частности, в украинских СМИ, уже начали распространяться. В то время как 8-10 тысяч вагнеровцев точно не могли бы никак повлиять на ситуацию на украинско-российской границе. Тем более что мы уже давно там надежно все прикрыли.

Что касается ситуации на линии фронта в Украине, можем констатировать, что "мятеж" Пригожина совершенно не повлиял на ход событий. Среди причин того, что во время мятежа фронт не посыпался, может быть высокая инерционность российской военной машины. Оккупационная армия до сих пор сохраняет все характеристики советской. Одни из ключевых – жесткая вертикаль, непринятие какой-либо инициативы снизу и одновременно неповоротливость всей машины управления.

Специально для Эспрессо

Об авторе. Дмитрий Снегирев, обозреватель Эспрессо

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