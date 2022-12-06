Администрация Байдена проведет встречу с руководством энергокомпаний, чтобы решить, как помочь Украине
Мясо по-французски. Рецепт
Мясо по-французски – популярное блюдо. Им любят угощать гостей. Готовится быстро и просто. Ингредиенты – доступны. А вкус – отличный!
Ингредиенты:
- 800 г свинины без сала
- 1 кг картофеля
- 2 луковицы
- 300 г твердого сыра
- 150 г майонеза
- Соль, перец, приправы – по вкусу
Способ приготовления "Мяса по-французски"
- Чистим картофель, моем и нарезаем тонкими кружочками
- Чистим лук и тоже нарезаем тонкими кружочками
- Моем свинину и также нарезаем на пласты не толще 1 см.
- Все кусочки мяса отбиваем
- Натираем сыр на грубой терке
- Разложили все на слоями на противень
- Сначала картошку и присаливаем
- Далее отбитое мясо, солим, перчим, натираем специями по вкусу.
- А уже сверху – кольца лука
- Смазываем все сверху майонезом
- И посыпаем тертым твердым сыром
- Ставим противень в разогретую духовку на 40-45 мин.
- А если вдруг вам хочется добавить еще грибов или помидоров… никто не в состоянии с вами спорить
Мясо по-французски готово
- Режем готовую вкусняшку на порции
- Раскладываем на тарелки
- Для эстетической красоты и большей витаминной питательности – посыпьте сверху свежей зеленью
Приятного тебе аппетита!
Оставьте комментарий
Читайте также:
Киев
-5°C
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.64
Покупка 39.64Продажа 40.32
-
EUR
Покупка 40.88Продажа 41.94
- Актуальное
- Важное
2022, вторник
6 декабря
12:09
Эксклюзив
Есть вещи, которые мы узнаем после войны - нам дается гораздо более эффективное оружие, чем говорят в СМИ, - дипломат Ельченко
11:56
У Зеленского назвали условие, при котором состоится его первая с 24 февраля поездка за границу
11:54
В правительстве обновили перечень временно оккупированных территорий, жителям которых будут выплачиваться пособия
11:49
Эксклюзив
Фабрики в США еще не производят новое оружие для Украины, - представитель Украинского конгрессового комитета
11:49
Ущерб более чем на 448 млрд грн. Из-за войны сотни гектаров земли Украины загрязнены вредными веществами
11:11
Могли попасть ко вражеским ДРГ. В Киевской области мужчина изготавливал фейковые пропуски в ОП и удостоверение СБУ
10:43
"Эти идиоты приведут нас к победе": Резников объяснил, почему ракетные удары не дадут оккупантам желаемых результатов
10:27
НКРЭКУ сообщила, как будет происходить начисление за электроэнергию во время массовых отключений
10:03
"Один из самых больших провалов РФ с начала войны": британская разведка об атаках на аэродромы в глубоком тылу оккупантов
08:23
Российские ракеты были изготовлены за несколько месяцев до ударов по Украине 23 ноября, несмотря на действие санкций, - NYT