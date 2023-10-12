"Мясные штурмы": Шевцов о тактике противника на Купянском направлении

Об этом Шевцов информирует в эфире Радио Свобода .

"Ситуация здесь достаточно напряженная, но контролируемая. В направлении Ивановки, Синьковки и Макеевки враг активизировал свои действия. И сейчас он проводит так называемые мясные штурмы. То есть, не жалея личный состав, не жалея техники, враг идет на штурм. К примеру, одного (один штурм, – ред.) – это от 50 до 100 человек, пытающихся прорвать оборону, но им это не удается. Кроме того, они применяют технику, которая тоже горит", – заявил руководитель пресс-службы штурмовой бригады" Стальной кордон".

По словам Шевцова, российские военные на Купянском направлении имеют целью захватить Купянск, село Купянск-Узловой и достичь левого берега реки Оскол.

"До реки Оскол они хотят дойти сейчас, пока есть благоприятные погодные условия. Пока техника может пройти. До левого берега реки Оскол. И именно Купянск и Купянск-Узловой для них являются важными направлениями из-за того, что там есть железнодорожный узел и это для них стратегические объекты", – рассказал он.

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Украинские бойцы из бригады "Стальной кордон" не потеряли ни одной позиции. На Купянском направлении действуют отряды «Шторм», сформированные из бывших российских заключенных, а также 1-я и 25-я армия Российской Федерации. По словам Шевцова, бойцам бригады "Стальной кордон" пока не попадались вагнеровцы.

"Здесь у наших пограничников нет такой возможности взять в плен кого-то из вагнеровцев. Но у нас есть достоверная информация, что, кроме подразделений "Шторм-Z", "Шторм", они также используют подразделения боевого армейского резерва "Барс". Также напротив наших подразделений находится 1-я танковая армия, 25-я армия Российской Федерации. Это достаточное количество личного состава. Только 25-я армия – это около 25 тысяч личного состава", – добавил Шевцов.