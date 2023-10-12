"Мясные штурмы": Шевцов о тактике противника на Купянском направлении
По данным начальника пресс-службы штурмовой бригады "Стальной кордон" подполковника Ивана Шевцова, российские военные активизировали наступление на Купянском направлении и используют тактику "мясных штурмов"
Об этом Шевцов информирует в эфире Радио Свобода .
"Ситуация здесь достаточно напряженная, но контролируемая. В направлении Ивановки, Синьковки и Макеевки враг активизировал свои действия. И сейчас он проводит так называемые мясные штурмы. То есть, не жалея личный состав, не жалея техники, враг идет на штурм. К примеру, одного (один штурм, – ред.) – это от 50 до 100 человек, пытающихся прорвать оборону, но им это не удается. Кроме того, они применяют технику, которая тоже горит", – заявил руководитель пресс-службы штурмовой бригады" Стальной кордон".
По словам Шевцова, российские военные на Купянском направлении имеют целью захватить Купянск, село Купянск-Узловой и достичь левого берега реки Оскол.
"До реки Оскол они хотят дойти сейчас, пока есть благоприятные погодные условия. Пока техника может пройти. До левого берега реки Оскол. И именно Купянск и Купянск-Узловой для них являются важными направлениями из-за того, что там есть железнодорожный узел и это для них стратегические объекты", – рассказал он.
Читайте также: Более 120 тыс. оккупантов, активизация артиллерии и продвижение ВСУ: Снегирев прокомментировал ситуацию на Купянско-Лиманском направлении
Украинские бойцы из бригады "Стальной кордон" не потеряли ни одной позиции. На Купянском направлении действуют отряды «Шторм», сформированные из бывших российских заключенных, а также 1-я и 25-я армия Российской Федерации. По словам Шевцова, бойцам бригады "Стальной кордон" пока не попадались вагнеровцы.
"Здесь у наших пограничников нет такой возможности взять в плен кого-то из вагнеровцев. Но у нас есть достоверная информация, что, кроме подразделений "Шторм-Z", "Шторм", они также используют подразделения боевого армейского резерва "Барс". Также напротив наших подразделений находится 1-я танковая армия, 25-я армия Российской Федерации. Это достаточное количество личного состава. Только 25-я армия – это около 25 тысяч личного состава", – добавил Шевцов.
- Сооснователь DeepState Роман Погорелый сказал , что на Лимано-Купянском направлении усилились обстрелы. В настоящее время россияне набирают новый ударный кулак, выбирая точку наступления.
- 5 октября российская армия ударила в кафе в селе Гроза Купянского района, в результате чего погибли 52 человека. Служба безопасности Украины ищет наводчика.
- 9 октября сообщалось, что российские военные на Лимано-Купянском направлении пытаются компенсировать нехватку артиллерии и нарастить свои силы.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.44 Покупка 37.44Продажа 38.12
- EUR Покупка 39.76Продажа 40.81
- Актуальное
- Важное