Мягкая сила РФ снизилась до минимума, - заместитель руководителя Центра стратегических коммуникаций
Мягкая сила России уменьшилась до миноритарной позиции после начала полномасштабного вторжения в Украину
Об этом в эфире Еспресо сказал заместитель руководителя Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Николай Балабан.
"Я думаю, что роль России будет существенно изменена после войны до ослабления в мировых дискурсах. Мы уже можем наблюдать, насколько уменьшилась мягкая сила РФ в мире. Россия 30 лет после развала СССР вкладывала много ресурсов и денег в строительство своей мягкой силы - в аналитические институты и центры, через своих олигархов и культуру. Мы сейчас видим, что, по сути, мягкая российская сила сведена к миноритарной позиции по сравнению с тем, какой она была до 24 февраля", - отметил он.
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