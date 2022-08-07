Мягкая сила РФ снизилась до минимума, - заместитель руководителя Центра стратегических коммуникаций

Об этом в эфире Еспресо сказал заместитель руководителя Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Николай Балабан.

"Я думаю, что роль России будет существенно изменена после войны до ослабления в мировых дискурсах. Мы уже можем наблюдать, насколько уменьшилась мягкая сила РФ в мире. Россия 30 лет после развала СССР вкладывала много ресурсов и денег в строительство своей мягкой силы - в аналитические институты и центры, через своих олигархов и культуру. Мы сейчас видим, что, по сути, мягкая российская сила сведена к миноритарной позиции по сравнению с тем, какой она была до 24 февраля", - отметил он.