Об этом чиновница написала в твиттере.

"Другие страны-партнеры снова лидируют. Теперь мы наконец-то можем начать в духе франко-немецкой дружбы, верно, Олаф Шольц? Мяч сейчас на стороне Берлина. Теперь нам остается только забить его", - написала Штрак-Циммерман.

4 января стало известно, что Франция передаст Украине колесные танки AMX-10RC и бронетранспортеры ACMAT Bastion. Это во время телефонного разговора Зеленскому пообещал президент Франции Эмманюэль Макрон.

6 декабря 2022 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Германию продемонстрировать лидерство и, наконец, передать Украине танки Leopard 2, системы Patriot и БМП Marder.

Уже 7 декабря в США заявили, что поддерживают передачу Украине танков Leopard 2, но отметили, что это должно произойти по инициативе Германии.

17 декабря канцлер Германии заявил, что страна не будет в одностороннем порядке передавать Украине танки западного образца, и это условие сохранится и в следующем году.

Тогда глава комитета по вопросам обороны бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн назвала отказ канцлера Шольца дать Украине танки "не только непонятным, но и тревожно недальновидным".

А уже 29 декабря лидер фракции Христианско-демократического союза Фридрих Мерц настаивал на поставках Украине современных боевых танков Leopard-2.

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