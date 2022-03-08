Мы знаем все о них. у россиян есть задача закрепиться в окрестностях Николаева, - Ким

Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.



"Противник подходит к городу. У них есть задача закрепиться в окрестностях. Но о них знаем все и все их планы и все их настроения", - сказал Ким.

Он также подчеркнул, что николаевцы, по его просьбе, через пару часов перекрыли перекресток города шинами.

"Первое, без моей команды ничего не палим. Сейчас в городе никого нет. Перемещается только наша техника. Наши действия - это меры предосторожности. Второе. Если это нужно будет делать, то я сообщу подробности - откуда и что делать", - сказал председатель ОВА.

