Мы знаем все о них. у россиян есть задача закрепиться в окрестностях Николаева, - Ким
Войска РФ имеют задачу закрепиться в окрестностях Николаева, ВСУ готовы дать отпор
Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.
"Противник подходит к городу. У них есть задача закрепиться в окрестностях. Но о них знаем все и все их планы и все их настроения", - сказал Ким.
Он также подчеркнул, что николаевцы, по его просьбе, через пару часов перекрыли перекресток города шинами.
"Первое, без моей команды ничего не палим. Сейчас в городе никого нет. Перемещается только наша техника. Наши действия - это меры предосторожности. Второе. Если это нужно будет делать, то я сообщу подробности - откуда и что делать", - сказал председатель ОВА.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.28
Покупка 29.28Продажа 30.33
-
EUR
Покупка 32.23Продажа 33.78
- Актуальное
- Важное