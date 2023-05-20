Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение "Мы живем в желтой лодке…"
OPINION

"Мы живем в желтой лодке…"

Игорь Гулик
20 мая, 2023 суббота
20:01
Мнение

Слова этой песенки Битлов все чаще приходят мне в голову, когда читаю сообщения о самоизоляции "болот"

Там уже успешно прошли этап "импортозамещения", а теперь принялись заботиться о том, чтобы границы России, кроме пармезана и других буржуйских вкусностей, не пересекали "нежелательные лица". То есть те, кто, мягко говоря, не воспринимает манеры поведения путинской недоимперии.

Самое интересное среди прочего из последних дней – запрет на въезд в Россию экс-президента США Барака Обамы. Американцев (по-тамошнему – пиндосов) на "болотах" не любят, что больше – презирают. Особенно после появления в Украине Patriot, HIMARS и другого современного оружия. Но, по-моему, к Обаме там имели бы особый подход. Как-никак, а именно он, президент-демократ, долго носился с идеей "перезагрузки" отношений с Москвой. Собственно, она, эта идея, зажила своей собственной жизнью. Да так, что Вашингтон даже полузакрыл глаза на российское вторжение в Грузию. Тогдашний директор по делам России и Евразии Совета национальной безопасности США Майкл МакФол даже заявлял: "Соединенные Штаты там (в РоссииАвт.) считают противником. И я уверен, что, говоря о нас между собой, они употребляют значительно более резкие слова. Они думают, что наша первая цель в мире – это ослабить Россию и сделать все, чтобы усилить нас и ослабить Россию».

Добавлю лишь, что тогда Обаме пришлось столкнуться с Дмитрием Медведевым в должности московского "лидера", и, пожалуй, 15 лет назад даже в самом страшном сне американцам не фантазировалось, в кого превратится этот забавный карлик…

Обаме пришлось столкнуться с Дмитрием Медведевым в должности московского "лидера", и, пожалуй, 15 лет назад даже в самом страшном сне американцам не фантазировалось, в кого превратится этот забавный карлик…

"Перезагрузка" не получилась. А нынешний гнев на Обаму, по-видимому, вызван упоминанием, что тогда, в те относительно "безоблачные" годы вице-президентом молодого американского лидера работал Джо Байден…

Читайте также: Российские элиты должны устранить Путина

Еще один нежелательный гость для кремля – прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан. Министерство внутренних дел РФ даже объявило его в розыск, правда, не уточнив, за какие такие преступления. С Ханом все ясно: именно его личная подпись стоит под международным ордером на арест "самого" Путина. На месте последнего, я бы все-таки не рискнул так портить себе отношения с прокурором, и дать ему возможность (по желанию, конечно) посетить какой-нибудь Мухостранск или другие кулички. Ибо вдруг так произойдет, что мистер Хан будет выступать главным международным обвинителем в Гааге…

Кроме отдельных персон нон грата, в Московии также решили избавиться от присутствия некоторых авторитетных организаций. К примеру, сочли нежелательной в России Greenpeace. И в этом случае дело даже более интересное, чем запрет на въезд для Обамы или розыск Хана.

Кроме отдельных персон нон грата, в Московии также решили избавиться от присутствия некоторых авторитетных организаций. К примеру, сочли нежелательной в России Greenpeace. И в этом случае дело даже более интересное, чем запрет на въезд для Обамы или розыск Хана

Greenpeace как экозащитная организация, по мнению кремля, не должна вмешиваться в "политику". Несмотря на это, ее активисты могут быть причастны (так думает российский следком) к международным нефтяным санкциям, которые наносят немалый ущерб болотной экономике. В апреле прошлого года, еще когда ни о каких углеводородных ограничениях речь не шла, Greenpeace блокировал российские танкеры в Норвегии, демонстрируя таким образом протест против путинского вторжения в Украину.

Читайте также: "Дело ракетчиков". Путин бросил за решетку уже 16 ученых

Дальше больше. На днях роспропаганда и ее, пожалуй, "рабоче-крестьянский корреспондент" и по совместительству секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев начали раздувать фейк о радиоактивном облаке из Украины, которое двигается на Европу. Мол, после ударов высокоточного оружия по Тернополю и Хмельницкому там уничтожили склады с боеприпасами с обедненным ураном. И это в Польше чревато радиоактивным загрязнением. В унисон с Патрушевым о росте уровня висмута (который может быть продуктом распада урана) на территории Люблинского воеводства сообщил израильский политолог Яков Кедми. Однако, как выяснилось, этот политолог-"ядерщик" еще с февраля фигурирует в списках Евросоюза как прокремлевский пропагандист.

Больше всего приложился к запрету Greenpeace в России действующий депутат государственной думы Максим Шингаркин. Когда-то он работал координатором ядерных проектов "зеленых" в РФ, а ныне в официальном статусе думца заявил о полной чепухе "уранового шлейфа"

Читайте также: Почему для российских военных преступников нужен спецтрибунал

Но больше всего приложился к запрету Greenpeace в России действующий депутат госдумы Максим Шингаркин. Когда-то он работал координатором ядерных проектов "зеленых" в РФ, а ныне в официальном статусе думца заявил о полной чепухе истории с "урановым шлейфом". "Уран не горит от попадания фугасных боеприпасов, запачкать огромную территорию, разбомбив склад с боеприпасами из обедненного урана, предназначенных для бронебойной борьбы, невозможно".

После такого заявления усилия Патрушева и Ко пошли коту под хвост. И, к слову, если бы они переживали о ядерной безопасности Европы, то вряд ли запускали бы ракеты над оккупированной украинской ЗАЭС…

Может, кремль действительно планирует себе будущее в "желтой лодке", когда украинские защитники выбросят его армию насильников и мародеров, и Карим Хан, не спрашивая Путина, приедет в Москву в служебную командировку?

Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Россия
Владимир Путин
Криминал
санкции против России
Война с Россией
Николай Патрушев
Читайте также:
20 мая, 2023 суббота
Абсолютный чемпион мира Хейни толкнул Ломаченко во время дуэли взглядов
Наталія Гуменюк
19 мая, 2023 пятница
В ОК "Юг" объяснили, почему россияне начали массированно обстреливать Украину ночью, а не днем
Сергій Кислиця
19 мая, 2023 пятница
Кислица в Совбезе ООН озвучил два варианта выхода из ситуации для "криминального бункерного дедушки"
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.12
    Покупка 37.12
    Продажа 37.65
  • EUR
    Покупка 40.1
    Продажа 40.98
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
20 мая
20:46
На ЗАЭС шесть раз происходил первый этап аварии на Фукусиме, - президент Энергоатома Котин
20:43
Новоизбранный президент Черногории Милатович принял присягу
20:38
"Следует быть внимательными к сигналам тревоги": ОК "Юг" отчиталось о российских кораблях в Черном море
20:27
АПЛ: Забарный не спас "Борнмут" от поражения в матче с "Манчестер Юнайтед"
20:20
В Швейцарии разбился туристический самолет: есть погибшие
20:18
Эксклюзив
На границе Донетчины нас встретили два истребителя: Гандзя Морозова о поездках на передовую
20:12
"Попытка нарушить мандат": в МУС отреагировали на розыск Россией прокурора, выдавшего ордер на арест Путина
19:54
Россияне из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь: повреждены дома и электросети, ранена женщина
19:52
"Мы заходили в дома и просто расстреливали". Обнародован рассказ оккупанта о расправе над гражданскими в Креминной
19:48
Из-за слов "Ще не вмерла Україна" в песне: мэр российского Краснодара поручил проверить все караоке города
19:38
Россияне ударили по Купянску на Харьковщине: пострадали двое гражданских
19:24
В Одессе 14 тыс. человек без света, - ДТЭК
19:16
Россияне обстреляли Торецк на Донетчине: 5 человек ранены
19:11
Эксклюзив
москва, кремль
В путинском бункере некоторые уже осознали неизбежность поражения РФ в войне, теперь готовятся удержать власть, - Пионтковский
19:10
Эксклюзив
Есть один союзник НАТО, заставивший РФ просить о мире - дипломат Брайза
19:09
В СНГ ничего хорошего не осталось для Молдовы, - Санду
18:47
Обновлено
МИД Польши
Проблемы в украинско-польских отношениях выгодны только России, - замглавы МИД Польши о дипломатической перепалке вокруг Волынской трагедии
18:46
Тяжелые бои за Бахмут не прекращаются, - Генштаб
18:43
Эксклюзив
Коллективному Западу нужно реально устранить Россию, - дипломат Огрызко
18:20
Эксклюзив
F-16
Когда у нас будут F-16, мы выигрываем эту войну, - Игнат
18:15
США и Япония вводят новые санкции против России
18:10
Саломе Зурабишвили
Президент Грузии призвала к бойкоту местной авиакомпании, которая начала летать в РФ
18:07
Нидерланды отменили продажу почти 30 истребителей F-16 в частные руки, - аналитический ресурс
18:01
OPINION
Однажды
17:44
Владимир Путин
Прокремлевская партия предложила выдвинуть Путина на пятый президентский срок
17:43
Обновлено
УПЛ: "Динамо" разбило "Александрию", "Заря" одолела "Ингулец", результаты других матчей 27-го тура
17:39
вантажівки MAN
В Rheinmetall назвали бронетехнику, которую будут производить в Украине
17:38
Эксклюзив
Женская форма нужна, чтобы в будущем не было проблем со здоровьем, – волонтер Гандзя Морозова
17:16
Эксклюзив
Депортированных детей из Украины оккупанты идеологически "перевоспитывают" в лагерях, - правозащитник Лисянский
17:16
В оккупированном Крыму произошел взрыв на аэродроме: выведен из строя Ми-8, - СМИ
17:08
Если тебя не уважают, это не стратегическое партнерство - Санду об отношениях между РФ и Молдовой в течение 30 лет
17:00
Путин боится, что военные командиры РФ получат слишком много власти, - дипломат Брайза
16:59
В результате взрывов в Мариуполе ликвидированы 24 российских военных
16:50
Обновлено
Евгений Пригожин и его наемники
Пригожин утверждает, что оккупанты полностью захватили Бахмут. Минобороны Украины отрицает
16:49
Обещают соцпомощь и угрожают конфисковать авто: на оккупированном Запорожье усилилась принудительная паспортизация
16:40
Обновлено
Зеленский в Хиросиме встретился с руководителями Великобритании, Италии, Индии, Франции и Германии: о чем говорили
16:37
Дочь и зять Лаврова приехали на свадьбу родственников в Грузию. Президент Зурабишвили сообщила, что они покинули страну
16:36
В Одессе снесут памятник Льву Толстому
16:23
Резников рассказал, какому вооружению будет посвящен новый "Раймштайн"
16:19
На Херсонщине запретили собирать остатки российской техники
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV