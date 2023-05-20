Там уже успешно прошли этап "импортозамещения", а теперь принялись заботиться о том, чтобы границы России, кроме пармезана и других буржуйских вкусностей, не пересекали "нежелательные лица". То есть те, кто, мягко говоря, не воспринимает манеры поведения путинской недоимперии.

Самое интересное среди прочего из последних дней – запрет на въезд в Россию экс-президента США Барака Обамы. Американцев (по-тамошнему – пиндосов) на "болотах" не любят, что больше – презирают. Особенно после появления в Украине Patriot, HIMARS и другого современного оружия. Но, по-моему, к Обаме там имели бы особый подход. Как-никак, а именно он, президент-демократ, долго носился с идеей "перезагрузки" отношений с Москвой. Собственно, она, эта идея, зажила своей собственной жизнью. Да так, что Вашингтон даже полузакрыл глаза на российское вторжение в Грузию. Тогдашний директор по делам России и Евразии Совета национальной безопасности США Майкл МакФол даже заявлял: "Соединенные Штаты там (в России – Авт.) считают противником. И я уверен, что, говоря о нас между собой, они употребляют значительно более резкие слова. Они думают, что наша первая цель в мире – это ослабить Россию и сделать все, чтобы усилить нас и ослабить Россию».

Добавлю лишь, что тогда Обаме пришлось столкнуться с Дмитрием Медведевым в должности московского "лидера", и, пожалуй, 15 лет назад даже в самом страшном сне американцам не фантазировалось, в кого превратится этот забавный карлик…

Обаме пришлось столкнуться с Дмитрием Медведевым в должности московского "лидера", и, пожалуй, 15 лет назад даже в самом страшном сне американцам не фантазировалось, в кого превратится этот забавный карлик…

"Перезагрузка" не получилась. А нынешний гнев на Обаму, по-видимому, вызван упоминанием, что тогда, в те относительно "безоблачные" годы вице-президентом молодого американского лидера работал Джо Байден…

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Еще один нежелательный гость для кремля – прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан. Министерство внутренних дел РФ даже объявило его в розыск, правда, не уточнив, за какие такие преступления. С Ханом все ясно: именно его личная подпись стоит под международным ордером на арест "самого" Путина. На месте последнего, я бы все-таки не рискнул так портить себе отношения с прокурором, и дать ему возможность (по желанию, конечно) посетить какой-нибудь Мухостранск или другие кулички. Ибо вдруг так произойдет, что мистер Хан будет выступать главным международным обвинителем в Гааге…

Кроме отдельных персон нон грата, в Московии также решили избавиться от присутствия некоторых авторитетных организаций. К примеру, сочли нежелательной в России Greenpeace. И в этом случае дело даже более интересное, чем запрет на въезд для Обамы или розыск Хана.

Кроме отдельных персон нон грата, в Московии также решили избавиться от присутствия некоторых авторитетных организаций. К примеру, сочли нежелательной в России Greenpeace. И в этом случае дело даже более интересное, чем запрет на въезд для Обамы или розыск Хана

Greenpeace как экозащитная организация, по мнению кремля, не должна вмешиваться в "политику". Несмотря на это, ее активисты могут быть причастны (так думает российский следком) к международным нефтяным санкциям, которые наносят немалый ущерб болотной экономике. В апреле прошлого года, еще когда ни о каких углеводородных ограничениях речь не шла, Greenpeace блокировал российские танкеры в Норвегии, демонстрируя таким образом протест против путинского вторжения в Украину.

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Дальше больше. На днях роспропаганда и ее, пожалуй, "рабоче-крестьянский корреспондент" и по совместительству секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев начали раздувать фейк о радиоактивном облаке из Украины, которое двигается на Европу. Мол, после ударов высокоточного оружия по Тернополю и Хмельницкому там уничтожили склады с боеприпасами с обедненным ураном. И это в Польше чревато радиоактивным загрязнением. В унисон с Патрушевым о росте уровня висмута (который может быть продуктом распада урана) на территории Люблинского воеводства сообщил израильский политолог Яков Кедми. Однако, как выяснилось, этот политолог-"ядерщик" еще с февраля фигурирует в списках Евросоюза как прокремлевский пропагандист.

Больше всего приложился к запрету Greenpeace в России действующий депутат государственной думы Максим Шингаркин. Когда-то он работал координатором ядерных проектов "зеленых" в РФ, а ныне в официальном статусе думца заявил о полной чепухе "уранового шлейфа"

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Но больше всего приложился к запрету Greenpeace в России действующий депутат госдумы Максим Шингаркин. Когда-то он работал координатором ядерных проектов "зеленых" в РФ, а ныне в официальном статусе думца заявил о полной чепухе истории с "урановым шлейфом". "Уран не горит от попадания фугасных боеприпасов, запачкать огромную территорию, разбомбив склад с боеприпасами из обедненного урана, предназначенных для бронебойной борьбы, невозможно".

После такого заявления усилия Патрушева и Ко пошли коту под хвост. И, к слову, если бы они переживали о ядерной безопасности Европы, то вряд ли запускали бы ракеты над оккупированной украинской ЗАЭС…

Может, кремль действительно планирует себе будущее в "желтой лодке", когда украинские защитники выбросят его армию насильников и мародеров, и Карим Хан, не спрашивая Путина, приедет в Москву в служебную командировку?

Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

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