"Мы живем, как бомжи", - рашисты на Донбассе потеряли боевой дух: перехвачен разговор
Российские оккупанты, сбежавшие из-под Киева на Донбасс, в телефонных разговорах называют себя бомжами и признаются, что потеряли боевой дух
Об этом информирует в Фейсбуке Служба безопасности Украины.
Командир танка на вопрос жены о боевом духе отвечает, что в Донецкой области они потеряли боевой дух.
"Уже ни у кого не боевое (настроение, – ред.). Все уже зае*ало здесь всех", – говорит рашист.
Оккупант добавляет, что живут без соответствующих условий: "Мы живем, как бомжи. У меня уже пятый уровень бомжа, на улице спать".
В Службе безопасности отмечают, что украинские защитники помогут оккупантам в лесах и остаться.
"Очевидно, захватчики предпочитают "воевать" с мирными жителями в их домах, чтобы комфортно жить и удобно грабить. А наши защитники быстро переселили их к комарам и клещам. Но вскоре и такие природные условия могут измениться для захватчиков до уровня удобрения в украинской земле", – говорится в пресс-службе.
- СБУ перехватила телефонный разговор, где российские солдаты рассказывают семье, как едят собак, потому что пайки продают командиры.
- Российский захватчик в перехваченном разговоре рассказал отцу, что отказался выполнять боевые задачи. Командир пообещал отправить его к прокурору, однако встречи уже неделю нет.
- Служба безопасности Украины перехватила разговор российских военных, удостоверяющий: те готовы пойти на фиктивный брак, чтобы не участвовать в войне России против Украины.
- Напомним, оккупанты в Херсонской области жалуются на проблемы с обеспечением.
- Ранее сообщалось, что захватчики бегут из армии РФ, несмотря на угрозы расстрелов и наказаний.
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