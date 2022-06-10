Об этом информирует в Фейсбуке Служба безопасности Украины.

Командир танка на вопрос жены о боевом духе отвечает, что в Донецкой области они потеряли боевой дух.

"Уже ни у кого не боевое (настроение, – ред.). Все уже зае*ало здесь всех", – говорит рашист.

Оккупант добавляет, что живут без соответствующих условий: "Мы живем, как бомжи. У меня уже пятый уровень бомжа, на улице спать".

В Службе безопасности отмечают, что украинские защитники помогут оккупантам в лесах и остаться.

"Очевидно, захватчики предпочитают "воевать" с мирными жителями в их домах, чтобы комфортно жить и удобно грабить. А наши защитники быстро переселили их к комарам и клещам. Но вскоре и такие природные условия могут измениться для захватчиков до уровня удобрения в украинской земле", – говорится в пресс-службе.