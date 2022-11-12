Об этом Симмонс написала в твиттере.

"Киев, Харьков, Херсон. Я и моя команда живем и работаем среди героев", - подчеркнула посла.

Симмонс добавила, что накануне следила за происходящим вокруг освобождения города.

"Буквально не могла сосредоточиться на чем-нибудь другом в течение дня", - написала Симмонс.

12 ноября в ОК "Юг" сообщили, что передовые подразделения ВСУ добрались до правого берега реки Днепр на Херсонщине.

Институт изучения войны спрогнозировал, что украинские военные быстро примут контроль населенные пункты на правом берегу Днепра в Херсонской области, поскольку россияне не способны их удерживать. Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные проводят в освобожденных населенных пунктах Херсонской области стабилизационные мероприятия, а российские оккупанты возводят на левом берегу Днепра оборонительные сооружения.

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