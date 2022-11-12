"Мы живем и работаем среди героев": посол Британии поприветствовала освобождение Херсона
Посол Великобритании Мелинда Симмонс заявила, что следила за событиями вокруг освобождения Херсона и поприветствовала освобождение города от российских оккупационных войск
Об этом Симмонс написала в твиттере.
"Киев, Харьков, Херсон. Я и моя команда живем и работаем среди героев", - подчеркнула посла.
Симмонс добавила, что накануне следила за происходящим вокруг освобождения города.
"Буквально не могла сосредоточиться на чем-нибудь другом в течение дня", - написала Симмонс.
- 12 ноября в ОК "Юг" сообщили, что передовые подразделения ВСУ добрались до правого берега реки Днепр на Херсонщине.
- Институт изучения войны спрогнозировал, что украинские военные быстро примут контроль населенные пункты на правом берегу Днепра в Херсонской области, поскольку россияне не способны их удерживать. Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные проводят в освобожденных населенных пунктах Херсонской области стабилизационные мероприятия, а российские оккупанты возводят на левом берегу Днепра оборонительные сооружения.
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