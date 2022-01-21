Мы же единый народ: в сети появилось позорное видео, как глава Федерации бокса Украины обнимается с россиянином

Видео появилось в Instgram-аккаунте Кремлева, а в Twitter его распространил журналист Владимир Гарец.



В общем видео Владимир Продивус и россиянин Умар Кремлев передают привет всем жителям Украины и России.



"Видите? Россия вместе с Украиной. Мы здесь вместе. Всем привет. Берите пример. Мы же единый народ?", - спрашивает Продивус Кремлев.



Глава Федерации бокса Украины согласился и подчеркнул, что украинцы и россияне являются "едиными славянами, единым народом, братьями".



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Пользователи сети из Украины осуждают Продивуса и требуют уйти в отставку.

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