Мы же единый народ: в сети появилось позорное видео, как глава Федерации бокса Украины обнимается с россиянином
Глава Федерации бокса Украины Владимир Продивус и президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев вдвоем записали видеоролик, в котором они "братаются"
Видео появилось в Instgram-аккаунте Кремлева, а в Twitter его распространил журналист Владимир Гарец.
В общем видео Владимир Продивус и россиянин Умар Кремлев передают привет всем жителям Украины и России.
"Видите? Россия вместе с Украиной. Мы здесь вместе. Всем привет. Берите пример. Мы же единый народ?", - спрашивает Продивус Кремлев.
Глава Федерации бокса Украины согласился и подчеркнул, что украинцы и россияне являются "едиными славянами, единым народом, братьями".
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Пользователи сети из Украины осуждают Продивуса и требуют уйти в отставку.
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